Fox News: грузины, несмотря на низкие температуры продолжают мужественно выходить на улицы

Fox News публикует статью о Грузии, в которой отмечается, что «массовые протесты в Грузии начались после того, как пророссийская партия «Грузинская мечта» объявила о победе на выборах и приостановила усилия страны по вступлению в Европейский союз».



«Каждый день грузины, которые, несмотря на низкие температуры и обвинения со стороны властей в насилии, продолжают мужественно выходить на улицы, смотрят на демонстрантов в Иране, борющихся за демократию, и видят в этом отражение собственной борьбы против коррумпированного и непопулярного режима», — говорится в статье.



В материале Fox News также приводятся комментарии экс-министра обороны Грузии Тинатин Хидашели.



«Люди постоянно говорят об Иране. Эти открытые дискуссии показывают, насколько большое значение имеют происходящие там события и сколько оптимизма они вызывают на улицах, несмотря на конфронтацию.



События в Иране находят очень сильный человеческий отклик: если людям удаётся противостоять гораздо более деспотичному и жестокому режиму, это укрепляет веру в то, что сопротивление в Грузии не напрасно», — заявила Хидашели.





