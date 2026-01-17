|
Fox News: грузины, несмотря на низкие температуры продолжают мужественно выходить на улицы
17.01.2026 21:27
Fox News публикует статью о Грузии, в которой отмечается, что «массовые протесты в Грузии начались после того, как пророссийская партия «Грузинская мечта» объявила о победе на выборах и приостановила усилия страны по вступлению в Европейский союз».
«Каждый день грузины, которые, несмотря на низкие температуры и обвинения со стороны властей в насилии, продолжают мужественно выходить на улицы, смотрят на демонстрантов в Иране, борющихся за демократию, и видят в этом отражение собственной борьбы против коррумпированного и непопулярного режима», — говорится в статье.
В материале Fox News также приводятся комментарии экс-министра обороны Грузии Тинатин Хидашели.
«Люди постоянно говорят об Иране. Эти открытые дискуссии показывают, насколько большое значение имеют происходящие там события и сколько оптимизма они вызывают на улицах, несмотря на конфронтацию.
События в Иране находят очень сильный человеческий отклик: если людям удаётся противостоять гораздо более деспотичному и жестокому режиму, это укрепляет веру в то, что сопротивление в Грузии не напрасно», — заявила Хидашели.
