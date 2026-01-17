Правозащитники заявляют о риске уголовного преследования журналиста Афгана Садыгова

В отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова возможно будет начато уголовного преследование, сообщает Центр социальной справедливости. Как заявляют в организации, 16 января судья Тбилисского городского суда Нино Энукидзе прекратила административное производство по так называемому «делу о тротуаре», указав на наличие признаков уголовного преступления, и передала материалы для дальнейшего реагирования в Департамент полиции Тбилиси.



Ранее Садыгов уже неоднократно подвергался административному задержанию за перекрытие дороги во время акций протеста в Тбилиси. Теперь МВД вменяет ему повторное нарушение, связанное с препятствованием движению транспорта и пешеходов. Суд указал, что поскольку журналист ранее уже был наказан по тем же основаниям, его действия могут подпадать под уголовную ответственность.



Центр социальной справедливости отмечает, что в последние недели суды по аналогичным делам прекращают административное производство и направляют материалы в МВД, что связано с ужесточением законодательства о собраниях и протестах, принятым в октябре и декабре 2025 года.



Организация подчёркивает, что Конституционный суд Грузии и Европейский суд по правам человека неоднократно указывали: временное ограничение движения не может служить основанием для уголовного наказания мирных протестующих и противоречит свободе собраний.



На данный момент неизвестно, когда МВД начнёт расследование и будет ли официально предъявлено обвинение Садыгову. Центр социальной справедливости заявляет, что продолжит защиту интересов журналиста и будет информировать общественность о развитии дела.



