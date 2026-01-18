В ЕС предупредили об угрозе подрыва отношений с США из‑за тарифов Трампа

В Европе раскритиковали намерение президента США Дональда Трампа установить 10-процентные таможенные пошлины против союзников по НАТО, направивших военнослужащих в Гренландию. «Введение тарифов подорвало бы трансатлантические отношения и создало бы риск опасной эскалации», — говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты. Они отметили, что территориальная целостность и суверенитет являются основополагающими принципами международного права, и в этом смысле Евросоюз полностью солидарен с Данией и народом Гренландии.



По словам руководителей ЕС, учения Дании, проведенные вместе с союзниками, были заранее согласованы в рамках НАТО с целью укрепления безопасности в Арктике и не представляют угрозы для кого бы то ни было. Европа планирует продолжать диалог о Гренландии с США, сохраняя «единство, координацию действий и приверженность защите своего суверенитета», подчеркивается в заявлении. Также ЕС созвал экстренное совещание послов 27 стран из-за угроз Трампа ввести пошлины. Оно состоится 18 января.



Ранее Трамп заявил о намерении присоединить Гренландию к США для обеспечения национальной безопасности, сославшись на то, что островом хотят завладеть Россия и Китай. Страны Европы в ответ объявили о проведении учений на острове и направили туда военнослужащих: Франция — 15 человек, Германия — 13, Норвегия и Финляндия — двух, Великобритания и Нидерланды — по одному. Швеция также присоединилась к операции, но не раскрыла численность своего контингента. 17 января Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин с 1 февраля против этих восьми стран. С июня тариф вырастет до 25%.



Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил решение американского лидера, отметив, что республика отправила военнослужащих в Гренландию, так как «предана идее суверенитета и независимости наций». «Запугивание не повлияет на нас ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо еще. Тарифные угрозы неприемлемы и недопустимы в данном контексте. Европейцы сообща ответят на них», — подчеркнул Макрон.



Британский премьер Кир Стармер назвал угрозу Трампа ввести пошлины «совершенно неправильной». «Наша позиция по Гренландии совершенно ясна — остров является частью Датского королевства, и его будущее должны определять гренландцы и датчане», — сказал он. По словам Стармера, Британия четко дала понять, что «безопасность в Арктике важна для всего блока НАТО, и союзники должны действовать совместно для противостояния угрозе со стороны России», и в данном контексте пошлины недопустимы. «Мы, разумеется, будем решать этот вопрос напрямую с администрацией США», — добавил премьер.



Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что пытается найти решение об усилении обороны Гренландии в рамках НАТО. Страна отреагирует на угрозу Трампа о пошлинах «в подходящее время», заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.



Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал «неожиданностью» решение Трампа о вводе пошлин. «Цель увеличения военного присутствия в Гренландии, на которое ссылается президент, как раз и заключается в укреплении безопасности в Арктике», — отметил он.





