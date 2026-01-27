|
Вступление вЕС остаётся главной целью Грузии - замглавы МИД Грузии
27.01.2026 11:44
«Вступление в Европейский союз остаётся главной целью внешней политики страны», заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе. Она выступила 26 января на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве, где обсуждался Национальный доклад Грузии (2021–2025) о состоянии защиты прав человека в стране.
«Соответственно, утверждения о том, что грузинское правительство каким-то образом приостановило переговоры или процесс интеграции в ЕС, являются фактически неточными. ЕС еще не принял решения об открытии переговоров о вступлении Грузии. Соответственно, нет никаких переговоров, которые можно было бы приостановить», - заявила Тотладзе.
После того как она представила доклад о состоянии прав человека, представители различных стран выступили с заявлениями и выразили обеспокоенность ухудшением ситуации в этой сфере. Они также обратились к Грузии с рекомендациями, большинство из которых включают: освобождение заключенных демонстрантов, политиков и журналистов, обеспечение права на справедливый суд для задержанных во время протестных акций, обеспечение свободы выражения мнений и отмену репрессивных законов.
Напомним, Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в ЕС в декабре 2023 года.
28 ноября 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в течение следующих четырёх лет вопрос открытия переговоров о вступлении страны в ЕС подниматься не будет. С тех пор в Тбилиси ежедневно проходят проевропейские акции.
