Ряд депутатов ПАСЕ требует провести международное расследование по применению в Грузии химвещества «камит»

Некоторые депутаты ПАСЕ (Парламентская Ассамблея Совета Европы), среди которых и представители грузинской оппозиции, выразили позицию по возможному применению запрещенного химвещества «камит» властями Грузии для разгона проевропейских митингов.



Они потребовали провести международное расследование по этому вопросу, заявив, что в случае подтверждения, этот вызовет глубокую обеспокоенность.



На брифинге иностранный представитель ПАСЕ заявил, что ЕС любит грузинский народ, что в Грузии есть проблемы со свободой собраний.



«Мы очень обеспокоены темой применения химического оружия, именно поэтому мы просим провести международное расследование по этой теме. Люди должны иметь возможность жить своей жизнью и участвовать в демократических выборах. Мы не должны бояться, что наши друзья снова окажутся в Страсбурге. Я обращаюсь к населению Грузии: мы поддерживаем вас, мы понимаем ваше тяжелое положение и знаем, что вы — народ, борющийся за свободу и демократию», — заявил евродепутат.



Другой член Парламентской ассамблеи Совета Европы Стивен Гетенс призвал правительство Грузии «вернуться к европейскому курсу».



«Мы должны помнить, что здесь, в Европе, у вас есть общие права, которые отражены в Европейской конвенции. Вот почему мы здесь. Очень важно, чтобы эти права были максимально расширены — свобода слова, право расследовать применение химического оружия.



Россия и Беларусь не являются участниками этой конвенции. Мы призываем Грузию вернуться на европейский путь — уважать права своих граждан», — сказал он.



Замглавы МВД Грузии: в деле возможного использования вещества «камит» нет места для спекуляций





Напомним, глава МВД Грузии Гека Геладзе заявил, что во время митингов сотрудники министерства не использовали «никаких опасных для здоровья веществ» и что информация об этом основана на «сплетнях» нескольких человек и были выстроены «какие-то процессы».



Геладзе отметил, что в 2009 году Министерство внутренних дел закупило несколько веществ, но не «камит», о котором говорит расследование ВВС и которое не применялось после Первой мировой войны.



Днем ранее экс-глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что химическое вещество «камит» и другие вещества, упомянутые в сюжете BBC, «действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но до 2012 года», то есть в период правления команды Михаила Саакашвили, при правлении партии «Нацдвижение».



Между тем СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



6 декабря СГБ официально назвала вещество, которое применялось МВД при разгоне протестов. Утверждается, что речь идет о химическом соединении CS-газа – хлорбензилиденмалононитриле, растворенном в пропиленгликоле. Эти вещества не относятся к запрещенной категории, заявляют в СГБ. Подчеркнуто, что вещество «камит» (бромбензилцианид), которое упоминалось в расследовании BBC, МВД никогда не закупало и не использовало. По данным СГБ, CS-газ был приобретен в 2007 и 2009 годах у израильской компании, а международные коды UN3439 и UN1710 касаются именно этих легальных средств.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).





