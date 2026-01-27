Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили помиловал 59 человек по случаю праздника Нинооба


27.01.2026   22:28


Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 59 человек по случаю праздника Ниноаба. Об этом сообщает администрация.

Акт помилования затронул 57 осужденных, а двум людям аннулировали судимости.

«Использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма, а также на государственных интересах», — говорится в сообщении.


