Кавелашвили помиловал 59 человек по случаю праздника Нинооба

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 59 человек по случаю праздника Ниноаба. Об этом сообщает администрация.



Акт помилования затронул 57 осужденных, а двум людям аннулировали судимости.



«Использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма, а также на государственных интересах», — говорится в сообщении.





