Правительство Грузии утвердило Национальную концепцию реформы системы общего образования

27.01.2026 22:29





Правительство Грузии утвердило Национальную концепцию реформы системы общего образования.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Об утверждении Национальной концепции реформы системы общего образования



В соответствии с подпунктом «р» 5-й статьи закона Грузии «О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства Грузии» утверждается прилагаемая «Национальная концепция реформы системы общего образования».



Министерству образования, науки и молодежи Грузии совместно с соответствующими министерствами и публичными учреждениями обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных «Национальной концепцией реформы системы общего образования», в целях выполнения задач, определенных данной концепцией», – говорится в распоряжении.



Что касается Национальной концепции реформы системы общего образования, в документе отмечается, что система общего образования Грузии стоит перед комплексными вызовами. Существующая система не в полной мере обеспечивает предоставление такого образования, которое формировало бы у учащихся государственное мышление, чувство ответственности и конкурентоспособность как граждан.



«В 2024 году, ровно через 20 лет, был обновлён документ национальных целей общего образования. Он отражает ценности и ключевые принципы, на основе которых должно осуществляться развитие системы образования. Согласно данным целям, школа с учетом национальных и общечеловеческих ценностей должна обеспечить воспитание гражданина, способного отвечать вызовам современного, быстро меняющегося мира.



Национальные цели общего образования основаны на следующих приоритетах: сохранение и передача национальной идентичности и культурной самобытности; глубокое знание и уважение государственного языка, культуры и истории; восприятие и уважение культурного многообразия и способность к интеграции в условиях глобального пространства; формирование личности с государственным и гражданским сознанием, осознающей как свои права, так и ответственность перед обществом; развитие ключевых компетенций и навыков, включая критическое мышление, коммуникацию, способность решать проблемы и креативность; содействие личностному и социальному развитию учащегося – укрепление эмоционального интеллекта, навыков сотрудничества и чувства ответственности; утверждение здорового образа жизни.



Для выработки правильного видения и плана реформы системы общего образования важно корректно определить каждый вызов, стоящий перед общим образованием.



Содержание образовательных программ



За последние три десятилетия система общего образования в Грузии претерпела множество изменений: впервые на национальном уровне были созданы общеобразовательные стандарты – Национальный учебный план; в программы добавлены новые обязательные и выборные предметы, внедрены инновационные модули, ориентированные на права ребенка подходы, проектное обучение и другие новшества. Однако главная миссия образования – воспитание государственно мыслящего, ответственного и активного гражданина – остаётся вызовом.



В едином процессе обучения и воспитания фактически остается мало времени для воспитательной составляющей. На фоне перегруженных предметных программ и часовой сетки, доминирования академического оценивания, у школы не остается ресурсов для обеспечения личностного, ценностного и гражданского развития ребенка. Проблемами остаются неравномерное распределение учебного содержания, избыточная академическая нагрузка, недостаток интерактивности и практического опыта. Базовый уровень школы не всегда формирует среду, в которой учащийся получает необходимые знания и общие навыки. Не осуществляется должная профессиональная ориентация, вследствие чего учащимся сложно на среднем уровне правильно определить свои интересы и потребности, что мешает школе поддержать его профессиональный или академический выбор.



Учебные ресурсы



Политика свободной конкуренции не обеспечила создание учебников высокого качества, которые давали бы учащимся базовые знания по каждому предмету и развивали системное мышление и глубокое понимание. Часть учебников носит фрагментарный характер, лишена содержательной целостности и системной последовательности, что проявляется в слабых связях между ступенями и предметами. Учебники в основном оторваны от государственного видения и ценностных основ национальной идентичности. Кроме того, в одном и том же классе по одному предмету используется несколько учебников, что не обеспечивает ни единого подхода, ни равного качества обучения.



Школьная жизнь



Современный школьный процесс в основном ориентирован на формальное выполнение результатов, определенных учебным планом, часовых норм и процедур оценивания. Несмотря на отдельные инициативы, школьная жизнь часто не выходит за рамки классного пространства и не в полной мере отвечает интересам учащихся, их творческому потенциалу и развитию социальных навыков. В результате, особенно в старших классах, снижается мотивация, а обучение воспринимается как обязанность, а не как процесс личностного самопознания. Значительная часть учащихся ищет самореализацию вне школы, что не всегда финансово и географически доступно, усиливая социальное неравенство.



Связь между уровнями образования



Одной из проблем является слабая взаимосвязь между дошкольным, общим, профессиональным и высшим образованием, что формирует фрагментированную систему и нарушает принцип непрерывности образования. Существенной проблемой остается разрыв между дошкольным и начальным образованием. В школу нередко поступают дети младше 6 лет, не обладающие достаточным уровнем социально-эмоционального развития и концентрации внимания, что осложняет учебный процесс, снижает самооценку и формирует негативное отношение к обучению.



На среднем уровне учащиеся должны готовиться к профессиональному или высшему образованию, однако здесь часто возникает проблема спонтанного выбора, а процесс обучения в выпускных классах теряет связь со школой. Также проблемой остается несоответствие национальных экзаменов школьным программам, из-за чего многие учащиеся вынуждены обращаться к частным репетиторам. В школе отсутствует четко сформированная система профориентации, карьерного планирования и профессиональной практики.



Квалификация учителей и система профессионального развития



Система профессионального развития учителей, несмотря на масштабность, не в полной мере отвечает их реальным потребностям. В ряде дисциплин наблюдается кадровый избыток, в других – дефицит квалифицированных специалистов, особенно в горных и отдаленных сельских районах. Программы переподготовки часто ориентированы на краткосрочные потребности и недостаточно учитывают долгосрочные прогнозы и требования рынка труда. Недостаточное внимание уделяется таким базовым предметам, как грузинский язык и литература, история, география, математика, физика, химия и биология.



Образовательная среда



Несмотря на сотни инфраструктурных проектов, школы по-прежнему сталкиваются с проблемами перегруженности в крупных городах и сокращения ресурсов в сельских районах. Существует дефицит спортивной инфраструктуры, лабораторий, библиотек, столовых, общих пространств и адаптированной среды. Это негативно отражается на качестве обучения и благополучии учащихся и учителей. Актуальной остается необходимость улучшения профилактики буллинга и психоэмоциональной поддержки.



Инклюзивность



Внедрение инклюзивного образования расширило доступ к обучению, однако система не смогла обеспечить достаточное количество квалифицированных специалистов – специальных педагогов, психологов, терапевтов. Механизмы профессиональной поддержки и супервизии остаются фрагментированными и нуждаются в институционализации.

Управление и финансирование



Школьное финансирование в основном основывается на ваучерном принципе, зависящем от количества учащихся, что не всегда отражает реальные потребности школ. В результате часть школ функционирует с минимальными ресурсами и не может предложить дополнительные образовательные услуги, включая неформальное образование.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





