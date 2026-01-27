Партия «Гахария — За Грузию» распространила заявление в связи с выступлением Майи Санду в ПАСЕ

27.01.2026 22:38





Партия «Гахария — За Грузию» распространила заявление в связи с выступлением президента Молдовы Майи Санду на Парламентской ассамблее Совета Европы.



Как говорится в заявлении, партия подтверждает своё уважение к Майе Санду, однако считает, что признание факта возвращения Грузии в российскую орбиту умаляет исторический выбор грузинского народа.



«Мы хотим отреагировать на заявление, сделанное сегодня президентом Молдовы Майей Санду в отношении Грузии на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.



Разумеется, мы подтверждаем наше уважение к президенту Санду, однако следует отметить: сегодня Грузией управляет режим, который из-за целенаправленно вредной и некомпетентной внешней политики отдалил страну от европейского и евроатлантического курса. Несмотря на это, считать возвращение Грузии в российскую орбиту свершившимся фактом означает умалять исторический выбор грузинского народа и твёрдую европейскую ориентацию большинства нашего общества, ослаблять наши совместные усилия с дружественными странами по окончательному освобождению от российского влияния и обретению полноценного членства в европейской семье.



Соответственно, важно, чтобы государства — ближайшие исторические партнёры Грузии — поддержали грузинское общество, которое в это сложное время с исключительной стойкостью продолжает защищать своё европейское будущее. Мы уверены, что, несмотря на авторитарный характер власти партии «Грузинская мечта», грузинское общество совместно с союзниками Грузии сможет защитить национальные интересы наших стран и наши общие цели», — говорится в заявлении партии.



Ранее президент Молдовы Майя Санду, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила: «Россия вернула Грузию на свою орбиту, используя страх войны как инструмент и посылая сигналы о том, что неправильный выбор на выборах обойдётся ценой мира».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





