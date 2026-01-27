Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Партия «Гахария — За Грузию» распространила заявление в связи с выступлением Майи Санду в ПАСЕ


27.01.2026   22:38


Партия «Гахария — За Грузию» распространила заявление в связи с выступлением президента Молдовы Майи Санду на Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как говорится в заявлении, партия подтверждает своё уважение к Майе Санду, однако считает, что признание факта возвращения Грузии в российскую орбиту умаляет исторический выбор грузинского народа.

«Мы хотим отреагировать на заявление, сделанное сегодня президентом Молдовы Майей Санду в отношении Грузии на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Разумеется, мы подтверждаем наше уважение к президенту Санду, однако следует отметить: сегодня Грузией управляет режим, который из-за целенаправленно вредной и некомпетентной внешней политики отдалил страну от европейского и евроатлантического курса. Несмотря на это, считать возвращение Грузии в российскую орбиту свершившимся фактом означает умалять исторический выбор грузинского народа и твёрдую европейскую ориентацию большинства нашего общества, ослаблять наши совместные усилия с дружественными странами по окончательному освобождению от российского влияния и обретению полноценного членства в европейской семье.

Соответственно, важно, чтобы государства — ближайшие исторические партнёры Грузии — поддержали грузинское общество, которое в это сложное время с исключительной стойкостью продолжает защищать своё европейское будущее. Мы уверены, что, несмотря на авторитарный характер власти партии «Грузинская мечта», грузинское общество совместно с союзниками Грузии сможет защитить национальные интересы наших стран и наши общие цели», — говорится в заявлении партии.

Ранее президент Молдовы Майя Санду, выступая на Парламентской ассамблее Совета Европы, заявила: «Россия вернула Грузию на свою орбиту, используя страх войны как инструмент и посылая сигналы о том, что неправильный выбор на выборах обойдётся ценой мира».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна