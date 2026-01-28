|
С 1 марта 2026 года для получения вида жительства нужно будет владеть недвижимостью от 150 тыс долларов
28.01.2026 17:13
С 1 марта 2026 года порог для подачи документов по виду на жительство Грузии по основаниям недвижимости увеличивается, пишет блоггер Николай Левшиц.
Вместо порога покупки в 100 тысяч долларов для подачи документов будет необходимо будет владеть объектом от 150 тысяч долларов. Напомню, что об этом в июне 2025 года во время специального брифинга по миграционным вопросам заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" и нынешний глава СГБ - Мамука Мдинарадзе.
По его словам за последние 6 лет по этому основанию ВНЖ получили 16 тысяч человек, а на нынешнее время оно осталось лишь у 3600. Предыдущее изменение порога было в 2019 году: с 35 до 100 тысяч долларов.
С новыми правилами и границей оценки всё понятно, а при продлении ВНЖ по недвижимости в Грузии для иностранцев, чьи объекты оцениваются от 100 до 150 тысяч долларов сохранятся прежние правила. Закон не имеет обратной силы. И если ВНЖ получено в период действия закона в редакции 100к+, то при продлении (это важно), стоимость не пересматривается. Если продали эту недвижимость и купили новую после 1 марта, то уже нужно будет получать новую оценку на 150к. То же правило - если не меняли недвижимость, но не успели с продлением.
▪️ Вы ПОСЛЕ 1 марта 2026 года впервые обращаетесь за получением краткосрочного ВНЖ по недвижимости:
1) к заявлению должно быть приложено заключение оценщика о том, что рыночная стоимость недвижимости больше 150.000 USD
2) ВНЖ выдается на срок 1 год
3) ВНЖ в порядке воссоединения могут получить супруг и дети любого возраста
▪️ Вы обращаетесь за продлением краткосрочного ВНЖ, которое получили по недвижимости стоимостью 100.000+ USD, и при этом НЕ продавали объект - основание получения ВНЖ:
1) переоценка недвижимости НЕ требуется, новое заключение оценщика НЕ предоставляется
2) ВНЖ продлевается на 1 год
3) ВНЖ в порядке воссоединения могут получить супруг и дети любого возраста
4) Данное правило действует при каждом очередном продлении ВНЖ (втором, третьем и так далее) - до 1 марта 2026 года и после 1 марта 2026 года.
