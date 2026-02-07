Кобахидзе назвал «трагедией» ситуацию в ЕС после награждения грузинских журналистов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе резко раскритиковал представительство ЕС в Тбилиси после объявления победителей ежегодной премии в области журналистики.



Кобахидзе возмутило, что приз ЕС за лучший телесюжет достался репортажу об избиении журналиста издания Publika Александра Кешелашвили полицией во время освещения антиправительственной акции в конце 2024 года. Вместо того чтобы признать Кешелашвили пострадавшим, против него открыли административное дело за неподчинение. Напавших на него до сих пор не установили и не наказали.



Журналисты Publika также стали победителями в номинациях «Лучшая авторская статья» и «Лучшая документальная фотография, отражающая общие ценности». Все отмеченные работы связаны с протестами, которые вспыхнули в ответ на решение властей заморозить процесс вступления Грузии в ЕС.



«Награждение Publika – это продолжение того, что мы видели в случае с Амаглобели, когда человека наградили за оскорбление полицейского. Это низкий уровень, на котором работает европейская бюрократия. Ситуация, в которую попала европейская бюрократия, трагична: она полностью утратила суверенитет», – заявил Кобахидзе.



Помимо Publika, лауреатами 14-го выпуска премии ЕС стали сотрудники Радио Свобода (Лучшая статья в печатных или онлайн-СМИ), 64 Project (Самые оригинальные и новаторские работы в печатных, электронных и онлайн-СМИ), Medscriptum (Лучшие студенческие работы) и проекта «Студия Монитор» (Лучшая журналистская статья или очерк).



Победителей определяло независимое жюри, в состав которого вошли журналистка и преподаватель магистратуры Магда Меманишвили, медиа-эксперт Екатерина Пирцхалава, правозащитник в сфере медиа Мамука Андгуладзе и фотограф, преподаватель Гурам Цибахашвили.



На церемонии награждения в Тбилиси посол ЕС Павел Герчинский подчеркнул, что грузинские журналисты «за последние годы продемонстрировали потрясающую стойкость, профессионализм и готовность служить общественным интересам». «Они дают гражданам возможность жить в реальном мире, а не в искаженном, где царят страх, сфабрикованные новости и теории заговора», – добавил Герчинский.



