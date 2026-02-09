Кобахидзе обещает довести до конца процесс объединения госуниверситетов

09.02.2026 11:01





Реформа системы образования необходима для того, чтобы мы смогли осуществить переломные изменения в развитии нашей страны, в том числе в экономическом развитии, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, в современном обществе основой экономики прежде всего является образование.



«Если бы у нас была лучшая ситуация в системе образования, тот экономический рост, который и так является высоким - средний рост за последние годы составляет 9,3 %, - безусловно, был бы значительно выше. С экономической точки зрения, с точки зрения социального развития, по всем направлениям важно, чтобы у нас была здоровая система образования. В этом плане ситуация достаточно неблагоприятная, и в обществе по этому вопросу существовал всеобщий консенсус. Наши оппоненты упрекали нас в том, что в Грузии не обеспечено надлежащее качество высшего образования, говорили, что из-за этого молодежь уезжает из страны для получения образования за рубежом. Помните, когда мы анонсировали инициативу сокращения школьного образования с 12 до 11 классов, основной претензией было то, что дети якобы потеряют возможность продолжать учебу в Европе. При этом никто не говорил о том, что прежде всего ребенок и молодежь должны иметь возможность получить качественное образование в собственной стране. Общепризнанным был факт, что качество высшего образования в Грузии, мягко говоря, низкое. Я могу просто сравнить Грузию и Германию: наш лучший университет и средний университет в Германии - даже здесь разница в качестве составляет пяти-, а то и десятикратную величину. Поэтому нам необходимы переломные изменения в системе образования.



Если посмотреть на статистику, в Грузии насчитывается 64 университета - в такой маленькой стране. В Грузии университетов больше, чем в Нидерландах, Австрии и других странах сопоставимого или даже большего размера. Эта статистика сама по себе говорит о том, что система сформирована нездоровым образом. Нам необходимы изменения», — заявил глава правительства.



По его словам, реформа системы образования имеет жизненно важное значение для правильного развития страны, и власти доведут ее до конца.



«Если взять Тбилиси и вопрос Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета, к ним добавляется еще и третий университет. В столице Грузии у нас есть три мультифункциональных университета. Грузинский технический университет не является отраслевым университетом — за последние 35 лет он сформировался как мультифункциональный вуз. Приведу один простой показатель: около 60 % студентов Технического университета обучаются по нетехническим программам. Это нетехнические дисциплины, и, соответственно, Технический университет стал примерно таким же университетом, как ТГУ или Университет Ильи. В одном городе у нас три мультифункциональных университета — роскошь, которую, например, Германия себе не позволяет. Единственный прецедент — Берлин, с учетом исторического контекста, где есть два университета. Во всех остальных городах, в том числе миллионниках, есть по одному университету. И в Грузии, где существуют серьезные проблемы и дефициты, в том числе с точки зрения человеческих ресурсов, как можно позволить себе роскошь содержать, например, три юридических факультета в одном городе? Это само по себе говорит о том, что даже те скудные ресурсы, которыми мы располагаем, используются совершенно нерационально.



Исходя из этого, мы аргументированно говорим о том, что должно измениться и что необходимо сделать, тогда как оппоненты выступают без каких-либо аргументов. При этом, реально, в свое время они сами признавали, что в системе образования существуют серьезные, тяжелейшие проблемы, а как только мы к этому прикоснулись, я даже однажды в полу-шутку сказал, что вдруг ТГУ объявили Гарвардом, Технический университет — Кембриджем, а Университет Ильи — Оксфордом, тогда как до этого все признавали, что нигде не было обеспечено надлежащее качество образования. Это свидетельствует о том, что никаких аргументов не существует - систему необходимо упорядочить полностью, от начала и до конца.



У нас есть одна простая задача: сегодня грузинский студент не получает в университете образования надлежащего качества, и мы считаем, что здесь необходимы переломные изменения - не косметические, а реальные. Если у кого-то есть иное мнение относительно содержания реформы, пусть выходит с собственными аргументами, а не с бездоказательной критикой действий власти. Учитывая то, что эта реформа имеет жизненно важное значение для правильного развития нашей страны и для развития нашей молодежи, разумеется, она должна быть доведена до конца, и мы доведем ее до конца», — подчеркнул премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





