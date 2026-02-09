Кобахидзе: Мы не позволим никому вмешиваться во внутренние дела и нарушать принцип демократии в Грузии

09.02.2026 11:25





«Мы не позволим никому вмешиваться во внутренние политические дела Грузии и посягать на принципы демократии в стране — практику, которая складывалась на протяжении многих лет», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью программе «Имедис квира».



По словам главы правительства, отдельные субъекты пытались обойти закон «О прозрачности», в том числе один из представителей евробюрократии публично заявил, что ищет пути обхода данного закона.



«Важно, чтобы любой закон был эффективным и действенным. Произошло так, что некоторые организации зарегистрировались за границей, например в Эстонии. Они утверждали, что основной проблемой этого закона является стигматизация и что они не хотят иметь статус проводников интересов иностранной силы, но при этом сами зарегистрировались как иностранная сила. Из этого видно, насколько фальшивыми были дискуссии, которые они вели вокруг темы стигматизации и в целом вокруг этого закона. Закон должен работать с максимальной эффективностью, и именно этому служат дополнительные изменения, которые вносятся в законодательство. Если где-то существуют прецеденты обхода закона, такие риски, разумеется, должны быть устранены — и это главная цель данного закона. Общий принцип заключается в том, что никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику страны извне. Это конституционный принцип, всеобщий принцип, связанный с принципом суверенитета. Естественно, мы должны быть очень последовательны в защите соответствующих интересов. Мы не позволим никому вмешиваться во внутренние политические дела Грузии и нарушать принципы демократии в стране — практику, которая существовала на протяжении многих лет. Эта практика утвердилась с 1990-х годов и с разной степенью интенсивности реализовывалась в нашей стране. Это неправильная практика — во внутренние политические дела не должен вмешиваться никто извне. Вопросы грузинской политики должен решать грузинский народ, и именно это предусматривают изменения, которые будут внесены в законодательство», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Премьер-министр также отметил, что Грузия должна полностью освободиться от навязанной ей поляризации.



«К сожалению, нам навязали поляризацию, двухполюсную систему, которая была абсолютно искусственной, и второй стороной этой двухполюсной системы была нездоровая оппозиция. Это была искусственно созданная сцена, от которой мы очень быстрыми темпами освобождаемся и от которой должны освободить страну окончательно. В условиях, когда существовали две стороны, и одна из них была нездоровой оппозицией, для здоровой оппозиции просто не оставалось никакого пространства. Были определённые попытки со стороны отдельных оппозиционных сил действовать на здоровых принципах, в режиме конструктивного оппонирования, однако радикальная оппозиция сразу же выступала против таких сил и не позволяла никому действовать подобным образом. Конечно, это должно измениться. В условиях, когда продолжается процесс ослабления радикалов, мы должны заботиться о развитии здоровой дискуссии в обществе. Именно этому была посвящена инициатива, с которой мы выступили, связанная с проведением публичных дебатов и с формированием этой культуры в нашей стране — не с её восстановлением, а именно с утверждением, поскольку такая культура у нас до конца так и не сформировалась, даже в 1990-е годы», — заявил премьер-министр.







