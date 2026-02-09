Кавелашвили: Рубио обвинил администрацию Байдена в испорченных отношениях с Грузией

09.02.2026 11:29





Президент Грузии Михаил Кавелашвили рассказал о встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарём США Марко Рубио на мероприятии, посвящённом открытию зимних Олимпийских игр.



По словам Кавелашвили, общение с ними было очень тёплым и искренним, при этом включало и деловой разговор.



«В первый день состоялся торжественный ужин Международного олимпийского комитета, на котором вместе с лидерами стран присутствовали президенты олимпийских комитетов. Это было мероприятие довольно большого масштаба, где у нас была возможность пообщаться друг с другом. В этом формате было приятно, что со мной поздоровались Марко Рубио и Джей Ди Вэнс — состоялся короткий, тёплый, искренний и позитивный разговор. Вице-президент США очень тепло отзывался о нашей стране. Я был удивлён тем, насколько он осведомлён о том, что мы — христианская страна, придерживающаяся традиций, он даже упомянул Патриарха. Затем он добавил, что совсем недавно у них был учреждён День молитвы — 17 мая. Когда мы сказали, что в Грузии ещё 10 лет назад, именно 17 мая, по инициативе Патриарха, был объявлен Днём святости семьи, он очень обрадовался и воспринял это с большим удовольствием.



Это было искреннее, тёплое общение, что, думаю, было заметно — общество, вероятно, видело фотографии. Когда речь идёт о семейных ценностях, традициях и, тем более, христианских ценностях, мы, грузины, чувствуем себя уверенно, потому что являемся народом с огромной христианской историей. Мы также сообщили, что в этом году отмечаем 1700-летие христианства и в связи с этим в Грузии планируются достаточно масштабные мероприятия. Разумеется, он слушал всё это с большим интересом. Состоялся и небольшой деловой разговор — с его стороны прозвучало, что да, они владеют информацией и обязательно произойдёт обновление более тесных отношений. Конечно, в мире сейчас происходит много процессов. Он заявил, что они информированы, получают ещё больше информации и что в этом контексте, раз состоялся такой тёплый разговор, они будут стремиться возобновить отношения с нами», — заявил Михаил Кавелашвили в интервью программе «Имедис квира».



По словам Михаила Кавелашвили, на ещё одной встрече Марко Рубио отметил, что предыдущая администрация США несла крайне негативный настрой в отношении Грузии.



«Это был первый день, и большое значение имел также второй день, когда на торжественном приёме президента Италии, во дворце президента Италии, присутствовали уже только лидеры государств. Там было больше пространства и времени. Я находился вместе с министром иностранных дел и своей супругой. Во второй день у нас снова появилась возможность пообщаться. Джей Ди Вэнс нас поприветствовал, а государственный секретарь Марко Рубио задержался с нами немного дольше, разговор получился более глубоким и более деловым. Он отметил — и я хочу, чтобы наше общество это знало, — что от предыдущей администрации им достался очень большой негатив в отношении Грузии. Я даже не хочу использовать то слово, которое он употребил, его сложно напрямую перевести с английского, оно скорее связано с понятием «загрязнённости». Он подчеркнул, что предыдущая администрация несла в себе огромный негатив по отношению к нам. Они сами понимают, что это было нереалистично и не соответствовало реальному положению дел в отношении нашей страны. Он отметил, что именно в прошлый понедельник этот вопрос обсуждался, они очень хорошо проанализировали данный процесс и сейчас находятся в процессе того, чтобы очистить этот негатив в наших отношениях. По его словам, в ближайшем будущем они обязательно должным образом подготовятся, чтобы наши отношения состоялись», — заявил Михаил Кавелашвили.



По словам президента Грузии, Марко Рубио также был достаточно хорошо осведомлён в тех вопросах, которые обсуждались с Джей Ди Вэнсом, — об общих ценностях и о том, что Дональд Трамп позиционировал себя именно через эти ценности как до победы, так и после неё.



«Наша позиция открыта, мы говорим с обществом, и на данном этапе всем известен наш посыл: мы хотим выстраивать нормальные, здоровые отношения, как это делаем с нашими партнёрами. Конечно, особое значение имеют Соединённые Штаты, поскольку это очень сильная страна, доминирующая в мире. У нас было стратегическое партнёрство, и именно из-за целенаправленных действий предыдущей администрации и сил, которые и сегодня пытаются нанести ущерб многим процессам, им, вероятно, приходится бороться с этими силами. В этом контексте и шло обсуждение. Он прямо сказал, что в прошлый понедельник у них состоялись обсуждения именно по этой теме и что негатив был настолько большим, что им требуется время, чтобы глубже вникнуть во всё, всё проанализировать и выстроить с Грузией такие отношения, которые подобают их стране. Он также заявил, что будет подготовлена техническая группа, чтобы в аналитическом режиме стало возможным начать наши отношения с чистого листа», — заявил Михаил Кавелашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





