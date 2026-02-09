Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ректор и профессорский состав ГТУ встретятся с Ираклием Кобахидзе


09.02.2026   12:49


Ректор и профессора-преподаватели Грузинского технического университета встретятся с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

По существующей информации, встреча запланирована сегодня в 15:00 в администрации правительства.

Для справки, правительство приняло решение об объединении ТГУ и ГТУ. С этим решением не согласны как профессора и преподаватели, так и студенты университетов . Они уже провели встречу с министром образования.


