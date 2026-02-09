Кобахидзе встретился с представителями компаний Aqualia и GWP

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с представителями компаний Aqualia и GWP. Как сообщает пресс-служба администрации правительства, в ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического управления водными ресурсами и эффективного использования природных ресурсов государством.



«Была особо подчеркнута необходимость обеспечения круглосуточного водоснабжения и преодоления существующих вызовов для достижения этой цели. Обсуждалась важность фундаментального обновления инфраструктуры, в том числе замены устаревших систем водоснабжения, строительства новых очистных сооружений и внедрения современных технологий.



Премьер-министр поблагодарил представителей Aqualia за осуществлённые инвестиции и пообещал поддержку со стороны государства», — говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.







