Шарашидзе: Нам нужны всевозможные связи с Европой, как транспортные, так и политические

09.02.2026 13:45





«Связанность и территориально-географические отношения — это одно, а оценка политического развития Грузии — совсем другое. Нам нужны все виды связей с Европой — и транспортные, и политические», — заявил член партии «Гахария — за Грузию», депутат Георгий Шарашидзе.



Шарашидзе прокомментировал исследование Еврокомиссии, согласно которому: «Грузия является безальтернативным стратегическим коридором, модернизация и совместимость которого с европейскими стандартами напрямую повлияют на экономическую безопасность и стабильность Европы».



«Связанность и территориально-географические отношения — это совсем иное, так же как и оценка политического развития Грузии. Мы помним крайне критическое заключение Еврокомиссии за декабрь по вопросу расширения, в котором Грузия получила отрицательную оценку. Что касается связанности, от этого никто не уйдёт и не сможет уйти. Что сказать о порте Анаклия — пока прогресса не видно. Кто говорит, что это не важно? Напротив, нам нужны все виды связей с Европой — и транспортные, и политические. В данном случае политические связи важнее, потому что если отойти от фундаментальных принципов Европы, не защищать права человека и если в стране нет демократии, то не имеет значения, есть у тебя кабель или порт.



Мы тоже хотим, чтобы Грузия была важна для Европы. Если Евросоюзу Грузия нужна из-за связанности, означает ли это, что ради этого Грузия должна отказаться от фундаментальных прав, применять насилие к людям и принимать автократические законы? Заявления власти напоминают пословицу: утопающий хватается за соломинку. Они хотят любой сигнал как-то упаковать», — заявил Георгий Шарашидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





