Посол Эстонии в НАТО: Грузия вернется на путь демократии, который поддерживается большинством грузинского народа.

Грузия была маяком демократии – видеть, как грузинская демократия рушится, и как российское влияние становится все сильнее – это все очень плохо для Грузии и для грузинского народа, но это также очень плохо для всего региона, - об этом в интервью Independence Avenue Media заявил посол Эстонии в НАТО Юри Луйк.



Он выражает надежду, что Грузия вернется на путь демократии, который поддерживается большинством грузинского народа.



«Черноморский регион, особенно сейчас, учитывая ситуацию с российской агрессией против Украины, является одним из ключевых стратегических регионов. И, очевидно, что ситуация там сложная по многим причинам. У НАТО, конечно, нет свободного доступа к Черному морю из-за Конвенции Монтрё. Поэтому страны НАТО вокруг Черного моря несут огромную ответственность, включая Турцию, Румынию, Болгарию, и они, по сути, делают все возможное. Очевидно, что ситуацию вокруг Черного моря следует рассматривать в более широком региональном контексте.



Действительно, соглашения и договоренности между Арменией и Азербайджаном привели к очень позитивной динамике в регионе и породили много надежд. И если посмотреть на будущее армяно-азербайджанских отношений, особенно учитывая позиции лидеров обеих стран, [премьера Армении Никола] Пашиняна и [президента Азербайджана Ильхама] Алиева, кажется, все движется в правильном направлении. Я, опять же, должен отдать должное президенту Трампу и его администрации, которые проделали большую работу, чтобы посадить за стол переговоров две страны, имеющие сложную историю друг с другом. Так что посмотрим как все это выйдет, но надежда есть.



Что касается Грузии, то для меня это особенно печальная история. Я всегда считал себя твердым сторонником демократической Грузии. Я много раз бывал в этой стране. Я сотрудничал там с министерством обороны Грузии, и видеть, как грузинская демократия рушится, и как российское влияние становится все сильнее и сильнее – это все очень плохо для Грузии и для грузинского народа, но это также очень плохо для всего региона, потому что Грузия была там маяком демократии. Грузия была страной, которая давала надежду другим странам. Но я, конечно, надеюсь, что Грузия вернется на путь, который, как я думаю, поддерживается большинством грузинского народа, — это путь демократии», - заявил Юри Луйк.





