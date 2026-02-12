Кавелашвили: ЕС не должна быть инструментом манипуляции, как это часто используют европейские бюрократы

«В настоящее время отношения Грузии с Евросоюзом сталкиваются с рядом вызовов, однако мы верим, что конструктивным и активным диалогом возможно преодолеть и нормализовать существующие разногласия между позициями Грузии и ЕС, и для этого, вероятно, потребуется приложить дополнительные усилия», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на пресс-конференции после встречи с президентом Республики Хорватия Зораном Милановичем.



По его словам, политика расширения ЕС не должна быть инструментом манипуляции, как это часто используют европейские бюрократы.



«Также важно отметить, что политика расширения ЕС не должна быть инструментом манипуляции, к чему зачастую прибегают европейские бюрократы, и мы стараемся быть искренними в этом вопросе. Нашему обществу мы всегда предоставляем информацию о том, что исходя из наших национальных интересов, мы всегда готовы продолжать отношения на любом уровне, независимо от того, с каким отношением к этому относятся европейские бюрократы. Хочу подчеркнуть, что за последние годы Грузия демонстрировала образцовую устойчивость и принципиальность, защищала свой суверенитет, национальные интересы и мир, чему способствовал зафиксированный за последние годы высокий показатель экономического роста», — заявил Михаил Кавелашвили.



Президент Грузии также отметил: «К счастью, в ЕС есть страны, которые не закрывают глаза на несправедливые подходы, объективно оценивают прогресс Грузии и вместо агрессивной риторики евро-бюрократов выбирают диалог и дипломатию».



«Только таким образом возможно сохранить настоящие европейские ценности. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить моего коллегу, господина президента, который предан этим ценностям, и надеюсь, что их число как среди политиков, так и среди стран действительно увеличится, и многие страны оценят нашу текущую реальность и приложенные усилия», — заявил Михаил Кавелашвили.





