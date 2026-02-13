Гварамия: ««Грузинская мечта» ожидает «второго пришествия» в октябре–ноябре, и эта информация до них тоже доходит»

13.02.2026 10:20





««Грузинская мечта» ожидает «второго пришествия» в октябре–ноябре, и эта информация до них тоже доходит», заявил Ника Гварамия лидер коалиции «За перемены» Ника Гварамия в эфире телекомпании Pirveli. Оппозиционер утверждает, что в команде Иванишвили надеются, что «если им удастся пережить октябрь–ноябрь, они останутся у власти навсегда».



«У Бидзины больше нет веса, цены и силы в глазах других авторитарных лидеров, и они видят, что он не контролирует страну. Он арестовал всех, никто не сломался, принял законы, которых никто раньше не принимал.



Запретят нас? И из этого найдём выход, и так же восстановят нас, как запретят – тогда, когда им придётся назначить выборы. И номер 4 нам так же вернут, как отобрали, когда придётся назначать выборы, а назначать их придётся в этом году. Они ждут «второго пришествия» в октябре–ноябре, получат то, чего ждут.



Пусть будут осторожнее в высказываниях, в том числе в своих собственных СМИ, в том числе на том телеканале, который готовят к закрытию и который представлял Рухадзе. Пусть говорят тише. Обращаюсь и к руководителю СГБ – не говорите лишнего. Даже в тюрьму доходят те разговоры, которые звучат в том числе на ваших телеканалах. Мы знаем, что вы ждёте тяжёлых дней в октябре и ноябре. Они говорят: если переживём октябрь–ноябрь, будем править всегда», — заявил Гварамия.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





