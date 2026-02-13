Кобахидзе: С 1 марта трудовая деятельность иностранцев в Грузии существенно ограничивается законом

13.02.2026 11:02





С 1 марта законом существенно ограничивается трудовая деятельность иностранцев в Грузии, что позволит нам должным образом защитить интересы как экономики страны, так и наших граждан, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отмечает премьер, правительство берет на себя полную ответственность за эффективное исполнение этого закона.



Кроме того, премьер заявил, что Департамент миграции Министерства ВД за последний 1 год выслал больше нелегальных мигрантов, чем за прошедшие 10 лет в общей сложности.



Он также сказал, что правительство усиливает Департамент миграции, и с 1 марта трудовая деятельность иностранцев в Грузии будет значительно ограничена.



«В первую очередь, мы усиливаем департамент миграции Министерства внутренних дел, который за прошедший 1 год выдворил больше нелегальных мигрантов, чем за прошедшие 10 лет в общей сложности. Усиление департамента даст нам возможность за несколько лет полностью избавить страну от нелегальных мигрантов, число которых сегодня составляет более 20 тысяч. Кроме того, как известно общественности, с 1 марта трудовая деятельность иностранцев в Грузии будет существенно ограничена по закону, что даст нам возможность должным образом защитить интересы как экономики страны, так и наших граждан. Правительство берет на себя полную ответственность за эффективное исполнение этого закона. В 2017 году наша власть внесла поправку в Конституцию Грузии, которая запретила отчуждение земель сельскохозяйственного назначения иностранцам. Защита и сохранение национальной и религиозной идентичности Грузии - одна из наших важнейших национальных задач, для этого власть Грузии сделает все», - заявил Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





