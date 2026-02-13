Фишер: Происходящее в Грузии не имеет логического объяснения, и принятие законов, противоречащих законодательству ЕС, отдалит Грузию от ЕС

Грузия проводит законы, которые не являются европейским законодательством, один за другим принимаются законы, абсолютно противоречащие - принятие законов, противоречащих законодательству ЕС, никак не приблизит вас к ЕС, а отдалит от него! - заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер в эксклюзивном интервью «Интерпрессньюс».



По его словам, происходящее в Грузии не имеет логического объяснения, и принятие законов, противоречащих законодательству ЕС, отдалит Грузию от ЕС.



«Ежедневно лидеры «Грузинской мечты» объясняют, насколько ужасен Евросоюз. Однако при этом говорят, что хотят в него вступить. То есть, говорят, что хотят вступить в ЕС, но с большой скоростью от него отдаляются. Просто взгляните на законы, и вы увидите - это грузинское законодательство, это европейское законодательство, они очень далеки друг от друга, что непонятно. Что это значит? Я другая сторона соглашения, я - посол Германии, и моя обязанность - указывать на это противоречие, говорить об этом, попытаться сделать это понятным, отправить отчет об этом обратно, домой и сделать понятным и для них. И в отчете, который я отправляю в Германию, говорится, что происходящее здесь не имеет логического объяснения. Что это может означать? Принятие таких законов, которые противоречат законодательству ЕС, никак не приблизит вас к ЕС, а отдалит от него! Это факт», - сказал посол.



Что касается запланированных изменений непосредственно в законах, касающихся грантов и политической деятельности, посол заявил, что они противоречат демократии, правам человека и верховенству закона.



По его словам, этот законодательный пакет объективно, явно и решительно отдалит Грузию от Европы.



«Меня порой удивляет: Грузия - маленькая страна. Грузия всегда была перекрестком цивилизаций - большая часть этого замечательного, прекрасного интеллекта и культурно-цивилизационной чувствительности, которые характеризуют Грузию, была бы активом для Евросоюза - с вашей мудростью и опытом ваше нахождение в ЕС было бы для нас хорошо. А теперь Грузия действительно хочет выбрать другой путь? Хочет изолироваться от международного пространства и от Европы, в то время как заявляете, что хотите вступления, но в то же время говорите, что европейские деньги снова «опасны»? Это лишено логики. Посмотрим, каким будет результат. Однако для меня ясно, что этот законодательный пакет объективно, четко и решительно отдалит Грузию от Европы», - заявил посол.



По его словам, Грузия подала заявку на членство в ЕС, а не наоборот, и страна-кандидат должна перенести европейское законодательство в свое.



«Грузия подала заявку на членство в ЕС, ЕС не подавал заявку на членство Грузии. Грузия сделала это добровольно. Нам не нужно государство, которое не хочет быть с нами. Если не хотите быть с нами, держитесь подальше! Я говорил это много раз, но стоит повторить: страна-кандидат должна перенести европейское законодательство в свое законодательство. Членство это правовой процесс. Когда существующее европейское законодательство является законом в вашей стране, вы можете присоединиться к ЕС, до тех пор – не можете», - заявил Фишер.





