Посол Германии в Грузии: если вы не хотите быть с нами – держитесь в стороне

13.02.2026 15:49





«В Грузии принимаются законы, которые не соответствуют европейскому законодательству», заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер в интервью информационному интернет-агентству Interpressnews. Происходящее в Грузии не имеет логического объяснения и отдаляет страну от Евросоюза, утверждает дипломат.



«Ежедневно лидеры «Грузинской мечты» объясняют, насколько ужасен Европейский союз. При этом они заявляют, что хотят вступить в него. То есть говорят, что стремятся к членству в ЕС, но при этом с большой скоростью отдаляются от него.



Достаточно просто посмотреть на законы: вот грузинское законодательство, вот европейское законодательство, они очень далеки друг от друга, и это непонятно. Что это означает? Я представляю вторую сторону соглашения, я посол Германии, и моя обязанность – указывать на это противоречие, говорить об этом, пытаться сделать это понятным, направлять отчёт домой, чтобы и там это было понятно. И отчёт, который я отправляю в Германию, говорит о том, что происходящее здесь не имеет логического объяснения.



Что это может означать? Принятие законов, противоречащих законодательству ЕС, никак не приближает вас к Европейскому союзу, а отдаляет от него! Это факт…



Иногда меня удивляет следующее: Грузия – небольшая страна. Она всегда была перекрёстком цивилизаций. Значительная часть этого прекрасного, тонкого интеллекта и культурно-цивилизационной чувствительности, которая характеризует Грузию, была бы активом для Европейского союза. Ваше присутствие в ЕС с вашей мудростью и опытом было бы полезно для нас. И теперь Грузия действительно хочет выбрать другой путь? Хочет изолироваться от международного пространства и от Европы, заявляя при этом о желании вступить в ЕС, но одновременно утверждая, что европейские деньги по-прежнему «опасны»? Это лишено логики.



Посмотрим, к чему это приведёт. Однако для меня ясно, что этот законодательный пакет объективно, очевидно и решающим образом ещё больше отдалит Грузию от Европы…



Грузия подала заявку на вступление в Европейский союз, а не Европейский союз подал заявку на вступление в Грузию. Грузия сделала это добровольно. Нам не нужно государство, которое не хочет быть с нами. Если вы не хотите быть с нами – держитесь в стороне!



Я говорил это много раз, но стоит повторить: страна-кандидат должна перенести европейское законодательство в своё национальное законодательство. Членство – это юридический процесс. Когда действующее европейское законодательство становится законом в вашей стране, тогда вы можете присоединиться к Европейскому союзу. До этого – нет», — заявил посол.





