Зурабишвили: Я не могу создать партию, для меня это время закончилось, теперь моя роль другая

13.02.2026 18:51





Реально оппозиция стоит довольно твердо - у меня нет амбиций создавать политическую партию, быть завтра чьим-то конкурентом, и все должны это понять. Поэтому я, возможно, буду более приемлема как посредник, координатор , выносить голос общества, что будет сложнее для лидера политической партии, поскольку он представляет свое партийное видение, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире радио «Палитра».



Она говорила о важности единства оппозиции и отметила, что важно создание политической альтернативы.



«Главное - создать политическую альтернативу, чтобы общество увидело, и увидели партнеры, что произойдет и кто будет ответственным за стабильность, когда этот режим обрушится или пойдет на выборы, потому что они рассчитают, «я могу выиграть эти выборы». Тот, кто спрашивает, какой план - чтобы построить план, нужно знать следующий этап, на который должны ответить, а мы не знаем, какой будет следующий этап. Видно, что этот режим не очень прочен и перешел к истерическим действиям: каждый день то новые законы, то по три часа монологи на телевидении и так далее. Не дает ощущения прочного и стабильного режима, их внутренние конфликты - «принеси денег», реально это режим, полностью переключившийся на деньги.



Главное препятствие в том, что ни общество, ни наши партнеры не видят, что есть какое-то ядро, которое компетентно и политически готово взять ответственность за этот переходный, очень сложный период. Формированию такого ядра мешает режим», - заявила Зурабишвили.



Она ответила на вопрос: принимает ли участие в переговорах, касающихся создания оппозиционного единства.



«Во-первых, в свое время я инициировала эти переговоры, неоднократно. Я являюсь инициатором хартии, которая все еще остается, и я думаю, что другой альтернативы нет, она объединяющая для тех, кто действительно считает себя оппозиционным, относительно того, каким должен быть этот переходный период, и это важно. Кроме того, ясно, что у партий будет свое видение, какой должна быть настоящая реформа образования, какой должна быть одна из форм повышения экономики, это то партийное разнообразие, которое необходимо создать в этой стране, и я надеюсь, что мы услышим настоящие дебаты, это моя настоящая мечта, многопартийные, настоящие дебаты, а не сплетни друг о друге, до тех пор нам нужен фронт сопротивления. Переговоры по этому поводу идут иногда со мной, иногда между собой, а иногда в другом формате», - сказала Зурабишвили, отметив, что «реально оппозиция стоит довольно твердо».



По ее словам, создавать политическую партию она не намерена.



«Я не могу создать политическую партию, для меня это время закончилось. Сегодня я не могу создать политическую партию. Моя роль другая, быть своего рода институциональным представителем государства того единства, которое должно сохраниться. Именно потому, что у меня нет этой амбиции, создать политическую партию и завтра быть чьим-то конкурентом и это всем должно быть понятно, потому я скорее могу быть более приемлемой для всех как посредник, координатор и выносить голос общества, что будет сложнее для партийного политического лидера, потому что он представляет свое партийное видение», - заявила Саломе Зурабишвили.





