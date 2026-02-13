«Грузинская мечта» продолжает спор против Би-би-си на новом уровне

13.02.2026 18:55





«Грузинская мечта» анонсирует продолжение правового спора с Би-би-си. Ранее британский вещатель ответил на жалобу партии, связанной с журналистским расследованием, опубликованным в декабре 2025 года, в котором говорилось о возможном использовании в Грузии запрещенных химических веществ во время разгонов демонстрантов.



13 февраля один из лидеров «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили в беседе с журналистами подтвердил, что ответ от Би-би-си получен.



«У них изначально была заявлена позиция, что они не намерены пересматривать деятельность своих журналистов, и в этом ответе изложена та же позиция», - заявил он.



По словам Папуашвили, уже готовится ответное обращение, которое «в соответствии с британским законодательством вновь должно быть обжаловано в Би-би-си на втором уровне внутреннего регулирования». Ранее телеканал «Формула» распространил комментарий Би-би-си, в котором говорится:



«В соответствии с установленной процедурой рассмотрения жалоб мы можем подтвердить, что ответили заявителю».



В своей жалобе «Грузинская мечта» требует удалить фильм и связанные с ним материалы с соответствующих платформ, а также публичных извинений со стороны Би-би-си. В январе Папуашвили заявил, что, если требование не будет удовлетворено в рамках внутренних механизмов регулирования Би-би-си, партия продолжит правовой спор в Бюро по коммуникациям Великобритании.



«Если и там нарушение не будет устранено, после этого у нас будет возможность обратиться в суд Великобритании», - заявил он тогда.



Согласно журналистскому расследованию, опубликованному Би-би-си 1 декабря 2025 года, журналисты вещателя получили датированный 2019 годом документ, в котором описывается инвентарь, находившийся в Департаменте особых поручений Грузии. В этом документе были указаны два химических вещества и инструкция по их смешиванию с водой:



«Химическая жидкость UN 1710» - согласно пояснению Би-би-си, это трихлорэтилен (TCE) - «растворитель», который делает другое вещество растворимым в воде.

«Химический порошок UN 3439» - обобщающий термин, включающий различные вещества, однако с учётом симптомов у демонстрантов эксперты Би-би-си заявляют, что речь может идти о бромбензилцианиде, также известном как «камит».



В материале говорится: «несколько бывших высокопоставленных должностных лиц подтвердили» подлинность этого документа и факт использования веществ с такими наименованиями. В день распространения информации, 1 декабря, партия «Грузинская мечта» заявила, что начнёт судебное разбирательство против Би-би-си.



В тот же день Служба государственной безопасности Грузии би-си начала расследование по двум статьям: «превышение служебных полномочий» и «содействие иностранной организации во враждебной деятельности».



6 декабря грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что «поскольку в части использования так называемого «камита» и других запрещённых веществ выяснять и расследовать нечего, с этой точки зрения следственные действия полностью исчерпаны, а тема закрыта».





