Гегелия: Грузия сегодня становится второстепенным государством


13.02.2026   21:43


Сегодня обществу стало известно, что Эстония переводит своего посла из Тбилиси в Ереван. Нам неизвестно, когда у Эстонии будет новый посол в Тбилиси, - заявил секретарь по иностранным делам «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия.

По оценке Гегелия, это решение указывает на то, что Грузия больше не воспринимается как партнер той важности, каким была в прошлом, что, по его словам, связано с антидемократическим внешним и внутренним курсом страны.

«Сегодня общественности стало известно, что Эстония переводит своего посла из Тбилиси в Ереван. Нам неизвестно, когда у Эстонии будет новый посол в Тбилиси. Это очень хорошее подтверждение той прискорбной динамики, которая происходит в регионе Южного Кавказа, когда Грузия теряет свою традиционную политическую центральность. Страна, которая когда-то была политической столицей этого региона, сегодня становится второстепенным государством, которое не затрагивают основные развитие и динамика, имеющие место сейчас в регионе Южного Кавказа. Эстония - наш очень важный партнер, и этот ее жест является выражением того, что, к сожалению, Грузия, из-за своего нынешнего внешнего и внутреннего антидемократического курса не является партнером той значимости, каким традиционно была», - сказал Гегелия.


