Мака Бочоришвили приняла участие в панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

13 февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в панельной дискуссии -«Определение евразийского стратегического порядка: Средний коридор как повестка дня европейской безопасности для стабильности, мира, безопасности и связности".



Указанную информацию распространяет МИД Грузии.



По сводкам ведомства, министр уделила особое внимание роли Грузии в контексте развития Среднего коридора и подчеркнула значение усиления связности и видения, подразумевающего Средний коридор не только как транспортный маршрут, но и как безопасный, быстрый и эффективный экономический мост.



«Вместе с тем, было отмечено стратегическое расположение Грузии и открытая экономическая политика, которые делают Грузии безальтернативным соединяющим узлом между странами Европы и Азии.



В дискуссии принимали участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и президент Банка реконструкции и развития Европы Одиль Рено-Бассо. Модератором панели была директор Академии по международным делам (NRW), доктор Мейсун Зейн Аль Дин», - говорится в заявлении МИД Грузии.





