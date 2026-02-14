Бочоришвили: маршрут, проходящий через Грузию, является частью европейской безопасности

14.02.2026 13:02





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Она акцентировала внимание на роли Грузии в контексте развития Среднего коридора.



«То, о чём мы сегодня говорим, тесно связано с безопасностью Европы. Мы живём во времена перемен, что делает наш регион ещё более значимым. Если посмотреть на вопрос связуемости, мы увидим, что происходит вокруг нас, и поймём, что это критически важный вопрос. В этом процессе мы работаем вместе с соседями – Азербайджаном и Турцией. Новые возможности для региона открывает и придаёт новую актуальность урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.



Грузия же является путём, соединяющим Европу и Азию, что важно для Европейского союза. Особенно в условиях изменившейся ситуации после развязывания Россией войны в Украине маршрут, проходящий через Грузию, является частью европейской безопасности.



Наша страна постоянно развивается экономически, что видно по показателям. Мы – стабильная страна, имеющая стратегические отношения со всеми соседями. Конечно, за исключением России, поскольку 20% нашей территории по-прежнему оккупировано Россией, что создаёт серьёзные вызовы безопасности в регионе.



На этом фоне мы очень гордимся тем, что создали благоприятную экономическую среду для инвестиций. У нас заключено 16 соглашений о свободной торговле, в том числе с Европейским союзом, Китаем, странами Центральной Азии и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Ведутся также переговоры с другими государствами.



Следует отметить, что Грузия открыта для новых проектов, тем более что Европейский союз рассматривает Чёрное море в различных направлениях. С нашей точки зрения, очень важны отношения с Румынией и Болгарией; мы обсуждаем создание черноморского кабеля, который соединит наш регион с Европой. Так же как и сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере имеет большое значение для энергетической безопасности Европы. Ещё раз повторю, мы являемся путём, соединяющим регионы», — заявила Мака Бочоришвили.





