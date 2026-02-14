Автоимпортёры критикуют решение властей запретить ввоз в Грузию автомобили старше 6 лет

Грузинские автодилеры и автоимпортёры провели встречу по вопросу запрета на ввоз в Грузию автомобилей старше 6 лет. Ранее соответствующие законодательные изменения анонсировали в «Грузинской мечте».



«Речь идёт не только об автомобилях 2020 года — минимум нужно считать на два года новее, то есть 2022 года. Почему? В Рустави у сервисного агентства есть частные эксперты, которые определяют год выпуска автомобиля. Можно привезти машину 2020 года, а они скажут, что это 2019 год. Тогда её растаможат, но номерной знак не выдадут.



То есть фактически нужно рассчитывать на автомобили 2022 года выпуска. Что касается местного рынка и автопарка, он станет ещё более устаревшим, потому что новые машины ввозиться не будут, те, что есть, никуда не исчезнут, и при этом заменить их автомобилями более нового года выпуска потребитель просто не сможет…



Вопрос, который касается доходов множества людей и регионального хаба, на мой взгляд, должен был обсуждаться с представителями этого бизнеса, и только после этого следовало принимать решение. Это решение наносит ущерб сформировавшемуся хабу», — заявил представитель Ассоциации автоимпортёров.





