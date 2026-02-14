В Грузии расширяют список запрещенных наркотиков, добавят еще 16 веществ

В Грузии список запрещенных наркотических средств расширят на 16 наименований. Соответствующие изменения готовятся к внесению в закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи».



После принятия законопроекта в трех чтениях и его вступления в силу в стране будет запрещен оборот таких веществ, как дипентилон, производные альфа-PVP, этонитазепин, протонитазен, бутонитазен и другие.



Новые позиции дополнят уже действующий перечень из 271 наркотического средства. Запрет будет распространяться на любые дозировки.



Оборот наркотиков в Грузии строго регулируется законодательством. Незаконная реализация наркотических средств является тяжким уголовным преступлением и может предусматривать максимально строгую меру наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.



Хранение наркотиков для личного употребления наказывается штрафом, если объем не превышает установленный для конкретного вещества индивидуальный лимит. Превышение допустимой дозы квалифицируется как уголовное преступление и предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.





