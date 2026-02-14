

14.02.2026 13:13





Приглашение посольства Ирана с упоминанием «410-летия прибытия грузин» вызвало скандал

Пятница, 13 февраля, 2026, 23:05

ТБИЛИСИ, 13 февраля – @NGnewsgeorgia. Приглашения на прием посольства Ирана в Грузии по случаю годовщины Исламской революции неожиданно спровоцировали публичный скандал. Дело в том, что крупными буквами на них значилось «The 410th Anniversary of the Arrival of Georgians in Iran» – «410-я годовщина прибытия грузин в Иран».



В грузинском историческом контексте слово «прибытие» звучит не совсем уместно. Речь идет о событиях начала XVII века – насильственных переселениях десятков тысяч жителей Кахетии по приказу шаха Аббаса I. Многие погибли в пути, регион оказался разорен и обезлюдел. В национальной памяти это одна из самых трагических страниц борьбы за выживание между двумя империями – Османской и Персией. Именно поэтому упоминание этой даты в праздничном контексте вызвало болезненную реакцию.



«То есть иранская сторона «празднует» одно из самых трагических событий в истории Грузии, и на такое оскорбление власти не только не реагируют, но и заместитель министра иностранных дел выступает с приветственным словом?», – задался вопросом профессор-востоковед Георгий Саникидзе, получивший приглашение.



Саникидзе сообщил, что решил отказаться от участия в мероприятии, в том числе на фоне последних событий в Иране.



Вскоре на его публикацию ответил иранский посол Сейед Али Моджани. Он подчеркнул, что в Иране историческая оптика этих событий иная: акцент делается не на трагедии депортаций, а на формировании грузинской общины и ее вкладе в развитие государства Сефевидов.

По словам дипломата, четыре века назад выходцы из Грузии заняли заметные позиции при дворе Аббаса I, сыграли важную роль в укреплении и централизации государства.



«Не случайно Иран стал первой страной на Парижской мирной конференции, которая в официальном выступлении своего министра иностранных дел потребовала признания независимости трех государств Кавказа – Грузии, Азербайджана и Армении.



Для нас большая гордость, что Иран также был первой страной, признавшей независимость Грузии в мае 1918 года, и сегодня для нас честь представить вам исторический документ, подтверждающий этот факт.



Грузия – вместе с двумя нашими дорогими соседями, Азербайджаном и Арменией – имела и по сей день имеет с Ираном исторические, цивилизационные и культурные связи.



В 1616 году, то есть 410 лет назад, в Иран прибыла первая группа грузин. Они внесли огромный вклад в развитие торговли Ирана, архитектуры и защиту территории страны. Сегодня одним из членов Исламского консультативного собрания (Меджлиса) является представитель иранских грузин, которые на протяжении последних четырех столетий сохранили свой язык и культуру и представляют собой связующее общественное звено между нашими народами и современной Грузией», – написал посол в соцсетях.



Он также опубликовал документ, подтверждающий признание Персией независимости Грузии от 1 февраля 1921 года.



Прием по случаю годовщины Исламской революции состоялся 11 февраля в тбилисской гостинице Paragraph, принадлежащей миллиардеру-основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Среди гостей были заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и глава Специальной службы охраны Анзор Чубинидзе. На запрос издания Netgazeti в МИД не уточнили, какие приглашения направило им посольство.



В тот же день мэрия Тбилиси подсветила в цвета иранского флага телевышку на горе Мтацминда – один из главных символов столицы. Этот жест также вызвал резкую критику с учетом недавних массовых репрессий в Иране против участников протестов.



В посольстве Израиля заявили, что действия грузинских властей могут быть восприняты как прямая поддержка «кровожадного и поддерживающего террор режима». Диппредставительство добавило, что подобная инициатива отправляет сомнительный сигнал региону, международному сообществу и гражданам Ирана, которые много лет борются за свободу и демократию.



Новости-Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





