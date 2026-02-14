|
|
|
Трамп: Смена режима в Иране будет "лучшим, что может случиться"
14.02.2026 15:51
Об этом президент США сказал после посещения войск в Форт-Брэгге в Северной Каролине, его цитирует Sky News, сообщает "Европейская правда".
У Трампа спросили, хочет ли он видеть смену правительства в Иране, на что он ответил: "Похоже, что это было бы лучшим, что могло бы случиться".
"В течение 47 лет они только то и делают, что говорят, говорят и говорят. А пока они говорят, мы теряем много жизней. Люди теряют ноги, руки, лица. Это длится уже очень долго", – отметил президент США.
Трамп отказался назвать, кто, по его мнению, должен прийти на смену действующему иранскому режиму, сказав только, что "есть люди".
Он также подтвердил, что крупнейший в мире авианосец USS Gerald R Ford отправляется на Ближний Восток на случай, если переговоры между США и Ираном не приведут к заключению соглашения.
"Если мы не договоримся, нам это понадобится. Он вскоре отплывет", – рассказал Трамп.
Напомним, 6 февраля в Омане прошли переговоры представителей США и Ирана по иранской ядерной программе.
Перед началом переговоров США призвали своих граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна