Сегодня в парламенте Грузии рассмотрят законодательный пакет о грантах, политической деятельности и активности

Сегодня, 16 февраля, комитет парламента Грузии по юридическим вопросам на заседании рассмотрит законодательный пакет, связанный с грантами, политической деятельностью и политической активностью.



Речь идет о внесении изменений в 7 законов, в результате чего устанавливаются новые ограничения и запреты, касающиеся грантов, политической деятельности и политической активности.



Изменения вносятся в следующие законы: Закон «О грантах», Уголовный кодекс, Административно-процессуальный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Органический закон «О политических объединениях граждан», Закон «О Государственной аудиторской службе».



Согласно планируемым изменениям в Закон «О грантах», понятие «грант» расширяется и будет включать любые денежные средства или имущество, переданные любым лицом любому другому лицу в денежной или натуральной форме, которые направлены или могут быть направлены на осуществление деятельности с намерением или убеждением повлиять на органы власти Грузии, государственные учреждения или любую часть общества, если такая деятельность направлена на формирование, реализацию или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также, если средства направлены или могут быть направлены на деятельность, исходящую из политических или публичных интересов, подходов или отношений иностранного государства либо иностранной политической партии.



Получение такого гранта будет возможно только с предварительного разрешения правительства Грузии.



Законом вводится понятие юридического лица другого государства, деятельность которого в существенной степени связана с активностью по вопросам, касающимся Грузии. Определяется, что такое юридическое лицо сможет получить грант только с предварительного согласия правительства Грузии. Как поясняет фракция «Грузинская мечта», например, зарегистрированной за рубежом организации, которая осуществляет деятельность в основном в Грузии, для получения финансирования придется обратиться к правительству Грузии. В противном случае к ней будет применена уголовная ответственность.



Грантом также будет считаться передача денежных средств или имущества, в обмен на которые получатель оказывает техническую помощь в форме передачи технологий, специализированных знаний, навыков, экспертизы, услуг или иной помощи. Как заявляет фракция «Грузинская мечта», если иностранная сила за денежные средства нанимает в Грузии экспертов, эти средства будут считаться грантом, и их предоставление потребует предварительного согласия правительства.



Если представительство, филиал или подразделение юридического лица, не являющегося резидентом, получает грант, в том числе от того юридического лица, филиалом которого оно является, для получения гранта потребуется предварительное согласие правительства Грузии. Получение гранта без такого согласия повлечет административную ответственность - штраф в двойном размере незаконно полученного гранта.



Изменения вносятся также в Уголовный кодекс.



Согласно проекту, за нарушение правил, установленных Законом «О грантах», вводится уголовная ответственность. Нарушение повлечет штраф, общественные работы сроком от 300 до 500 часов либо лишение свободы на срок до 6 лет.



В статью 194-ю Уголовного кодекса добавляется отягчающее обстоятельство: отмывание денег с целью осуществления активности по политическим вопросам, связанным с Грузией, будет наказываться лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



Уголовная ответственность будет возложена и на руководящее должностное лицо политической партии, нарушившее органический закон «О политических объединениях граждан», в частности за получение иностранного финансирования. Такое нарушение повлечет штраф, общественные работы от 300 до 500 часов либо лишение свободы сроком до 6 лет.



Уголовно наказуемым становится внешнее лоббирование. В частности, прямая или косвенная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или любого другого преимущества гражданину другого государства или юридическому лицу другого государства в обмен на осуществление активности по политическим вопросам, связанным с Грузией, повлечет штраф, общественные работы от 300 до 500 часов либо лишение свободы сроком до 6 лет.



В органический закон «О политических объединениях граждан» вносится изменение, связанное с ограничением членства в политической партии. Устанавливается основание недопустимости членства: лицу, работающему по трудовому договору в организации, более 20% годового дохода которой получено от иностранной силы, запрещается членство в политической партии сроком на 8 лет.



Мониторинг финансовой деятельности членов политических партий будет осуществлять Государственная служба аудита.



Термин «с заявленной избирательной целью» заменяется термином «с заявленной партийно-политической целью», при этом его содержание расширяется. Все ограничения, предусмотренные законодательством для политических партий, будут распространяться также на субъектов с заявленной партийно-политической целью.



В случае получения иностранного финансирования устанавливается уголовная ответственность руководителя политической партии и субъекта с заявленной партийно-политической целью.



Изменения касаются также публичной политической активности предпринимательских субъектов. В рамках пакета парламенту представлены изменения в Кодекс административных правонарушений, которыми устанавливается новое административное правонарушение за осуществление предпринимательским субъектом публичной политической активности, не связанной с его основной хозяйственной деятельностью. За такое нарушение Государственная служба аудита наложит штраф в размере 20 000 лари, при повторном и каждом последующем нарушении - 40 000 лари.



Кроме того, как было решено в ходе рассмотрения проекта в первом чтении, изменения в этой части будут скорректированы, и в случае повторной политической активности предпринимательских субъектов вместо административной ответственности будет установлена уголовная ответственность.





