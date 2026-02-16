|
13-летний подросток угнал сельхозтехнику в Гурджаани
16.02.2026 11:37
В селе Колаги (муниципалитет Гурджаани) 13-летний подросток похитил крупногабаритный автомобиль сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает местное издание «Главные новости Кахетии».
По данным СМИ, машина использовалась семьёй для сельхозработ и передвижения по виноградникам и была припаркована у дома.
Подросток угнал её поздно ночью. Владелец узнал о случившемся после получения штрафного уведомления, после чего обратился в полицию. В ходе расследования установлено, что предполагаемый правонарушитель — несовершеннолетний житель Лагодехского муниципалитета.
МВД начало расследование по статье 177 УК Грузии («Кража»).
