Глава МИД Грузии обсудила вопросы расширения ЕС в Мюнхене

16.02.2026 10:07





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в обсуждении вопросов расширения ЕС в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило ведомство.



На распространенных протокольных фото — министр вместе с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос и другими участниками круглого стола.



«Встреча прошла в формате круглого стола, в котором приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, министры иностранных дел государств-членов ЕС и стран-кандидатов. На встрече были обсуждены текущий процесс расширения ЕС, существующие вызовы и будущие шаги», — говорится в заявлении МИД Грузии.



Напомним, отношения между ЕС и Грузией сегодня находятся в критической фазе, отмечены застоем в двусторонних отношениях. Несмотря на полученный в 2023 году статус кандидата, правительство Грузии заморозило вопрос начала переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.



Зачем Тбилиси «нейтралитет»: готовят ли Грузию к окончательному отказу от ЕС





«Грузинская мечта» открыто критикует ЕС, называя его претензии «лишенными смысла», а политиков — евробюрократами, которые вмешиваются во внутренние дела Грузии, чтобы проводить свои интересы.



ЕС приостановил прямую финансовую помощь правительству Грузии, заморозив более 120 млн евро в 2024 году, а также значительно снизил уровень политического взаимодействия из-за «демократического отката» и подавления инакомыслия.



В Брюсселе критикуют власти Грузии: в ЕС считают, что парламент страны принимает репрессивные законы, еще более ограничивающие свободу действий для СМИ и представителей гражданского сектора.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





