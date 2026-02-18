|
В США предъявлены обвинения Автандилу Каландадзе — капитану нефтяного танкера Marinera (Bella 1
18.02.2026 12:24
В США предъявлены обвинения Автандилу Каландадзе — капитану нефтяного танкера Marinera (Bella 1), который в начале января у берегов Исландии был задержан американскими военными по подозрению в транспортировке нефти из Венесуэлы, пишет New York Times.
Как ранее сообщала грузинская служба Радио Свобода, Каландадзе — гражданин Грузии, ему 47 лет, он из Батуми.
Автандилу Каландадзе предъявлены обвинения по двум федеральным статьям. В частности, первое обвинение касается использования гайанского флага на судне, не зарегистрированном в Гайане, а второе — невыполнения приказа Береговой охраны США.
В конце прошлого месяца сообщалось, что США вывезли Автандила Каландадзе из Шотландии.
* Военно-морской флот США преследовал судно Marinera более двух недель. Танкер в итоге был захвачен в Северной Атлантике, между Шотландией и Исландией. В Вашингтоне заявляют, что судно фиктивно сменило гражданство, чтобы обойти санкции.
Предполагается, что изначально корабль назывался Bella 1, ходил под флагом Панамы и пытался войти в воды Венесуэлы, несмотря на объявленную США блокаду
По предварительным данным, на борту танкера было еще пять грузинских граждан, 17 граждан Украины, трое — Индии и двое граждан России. К рядовым членом экипажа вопросов, судя по сообщениям СМИ, не возникло.
