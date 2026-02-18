Член партии «Гахария за Грузию»: В стране царит хаос и непредсказуемость

В стране царит такой хаос и непредсказуемость, что если завтра задержат не Элисо Киладзе, а Кобахидзе (прим. премьер-министр Грузии), меня это не удивит, - заявила в беседе с журналистами член партии «Гахария за Грузию» Тата Хведелиани.



По её словам, в Грузии создан прецедент управления страной через хаос и избирательное правосудие.



«Если завтра задержат не Элисо Киладзе, а Кобахидзе, это вас удивит? В нашей стране создан прецедент управления государством через хаос и избирательное правосудие. То, что мы вчера видели у здания суда, - результат политики «Грузинской мечты» и того, что в стране творится хаос и криминал. Это ситуация, когда грузинская мать в течение пяти лет требовала наказания убийц своего ребёнка, вся информация была изучена, записи имелись, и пять лет всё прятали. Не возникает вопросов, почему это произошло?»



Напомним, что, по информации Прокуратуры Грузии, журналист Элисо Киладзе была задержана по делу так называемых колл-центров.



Также прокуратура сообщает, что по тому же делу заочно предъявлены обвинения бывшему генеральному прокурору Грузии Отар Парцхаладзе и членам его преступной группы - Давиду Микадзе, Ираклию Сехниашвили и Михаилу Чохели, а постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет лично вручено Георгию Микадзе, находящемуся в пенитенциарном учреждении по другому уголовному делу.





