Премьер-министр обещал по полмиллиона лари Луке Берулава и Анастасии Метёлкиной за олимпийское серебро

«Продолжается история успеха грузинского спорта, и особая благодарность главным творцам этой победы — Луке Берулаве и Анастасии Метёлкиной», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в парламенте в ходе слушаний в порядке интерпелляции.



По словам премьера, правительство приняло решение, и за эту победу каждый спортсмен получит по 500 000 лари.



«Хочу ещё раз поздравить наших спортсменов с важным успехом. Впервые в истории наша страна завоевала медали на зимних Олимпийских играх, что является огромным достижением. Продолжается история успеха грузинского спорта, и особая благодарность главным творцам этой победы — Луке Берулава и Анастасии Метёлкиной, а также их тренерам. Это историческая победа. Уверен, она станет залогом будущих значительных успехов в этом виде спорта и в зимних дисциплинах в целом.



У нас была установлена премия за призовые места. За каждую медаль, соответственно за спортивную пару, предусматривалась премия в размере 500 000 лари. Таким образом, каждый должен был получить по 250 000 лари. Однако мы приняли решение, и за эту историческую победу каждый спортсмен в паре получит по 500 000 лари, учитывая значение этой победы для нашей страны», — заявил премьер-министр.







