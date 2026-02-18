Минюст: Согласно оценкам CPT, в грузинских тюрьмах не зафиксировано ни одного случая жестокого обращения

18.02.2026 13:33





По информации Министерства юстиции Грузии, 18 февраля 2026 года был опубликован последующий отчёт по итогам визита Европейский комитет по превенции пыток (CPT).



Как отмечается, CPT положительно оценил тот факт, что в ходе визита делегации было обеспечено отличное сотрудничество и полная поддержка как со стороны руководства Министерства юстиции и Пенитенциарной службы, так и сотрудников исправительных учреждений.



«CPT отмечает, что делегация беспрепятственно посетила пенитенциарные учреждения, получила доступ к запрашиваемой документации и провела индивидуальные встречи с осуждёнными. Это ещё раз подтверждает прозрачность пенитенциарной системы Грузии. Согласно отчёту, делегация не получила информации о случаях физического насилия или ненадлежащего обращения с заключёнными со стороны сотрудников тюрем. Напротив, по оценке CPT, между персоналом учреждений и заключёнными существуют позитивные и спокойные отношения.



Комитет положительно оценил условия в новом пенитенциарном учреждении, открытом в посёлке Лаитури. Совершенно новое учреждение, рассчитанное на 700 осуждённых, полностью адаптировано как к потребностям обвиняемых и осуждённых, так и сотрудников. CPT также был проинформирован о том, что в ближайшее время будет открыто новое малое пенитенциарное учреждение, рассчитанное на 150 заключённых. Положительно оценена и система здравоохранения Пенитенциарной службы. В отчёте отмечается, что обвиняемым и осуждённым предоставляется круглосуточная медицинская помощь, во всех учреждениях обеспечен быстрый доступ к первичной медпомощи.



Что касается рекомендаций, отражённых в отчёте, CPT обратил внимание на необходимость увеличения числа внекамерных активностей и программ ресоциализации и реабилитации, усиления механизмов предотвращения и реагирования на насилие между заключёнными, а также дальнейшего улучшения условий труда сотрудников пенитенциарной системы. В связи с представленными рекомендациями Европейскому комитету уже направлена подробная информация о реализованных и запланированных мерах, которая доступна публично вместе с отчётом CPT. Наиболее наглядным индикатором эффективности реформ, проведённых в пенитенциарной системе Грузии, и высокого стандарта защиты прав заключённых, наряду с выводами CPT, является статистика Европейский суд по правам человека, согласно которой с 2012 года ни одно дело, направленное из пенитенциарной системы Грузии в Страсбургский суд, не было признано приемлемым», — говорится в сообщении Министерства юстиции Грузии.



По сообщению ведомства, делегация CPT находилась в Грузии с 18 по 29 ноября 2024 года и с 21 по 22 января 2025 года.





