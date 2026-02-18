Кобахидзе: В 2025 году было получено 1352 заявления о предоставлении убежища

«Очень важно предотвращать злоупотребления системой предоставления убежища, количество ищущих убежище значительно выросло и продолжает постоянно увеличиваться», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в порядке интерпелляции.



По словам главы правительства, в Министерство внутренних дел ежегодно поступает в среднем более 1 200 заявлений.



«В 2025 году поступило 1 352 заявления на предоставление убежища. Что касается статистики по странам, пятёрка выглядит следующим образом: Турция — 226 человек, Индия — 219, Украина — 150, Иран — 135, Пакистан — 116. Был принят новый закон о международной защите, за что благодарим, он максимально ограничил возможность злоупотреблений. В большинстве случаев иностранные мигранты требуют убежища явно без оснований, и крайне важно, чтобы у нас были надлежащие средства реагирования.



Был внедрён механизм скрининга, а также концепция безопасной третьей страны, что даёт возможность на основе упрощённых ускоренных процедур отказать в предоставлении убежища лицам, у которых нет реальных оснований. Расширена возможность ускоренного рассмотрения заявлений, что очень важно. Также введена процедура непосредственного рассмотрения заявлений на границе. Бывают случаи, когда иностранцы пытаются попасть в Грузию и получить убежище без каких-либо оснований, и новые правила позволяют нам возвращать таких лиц на границе.



Из числа лиц, которым в прошлом году было предоставлено международное убежище, 77,7% составляют украинцы. Причина понятна — война в Украине. В целом среди удовлетворённых заявлений доля украинцев составляет 42%. Среди лиц, получивших убежище, 42% являются гражданами Украины», — заявил премьер-министр.





