Комитет Совета Европы по превенции пыток опубликовал отчет о своих визитах в Грузию

18.02.2026 17:25





Европейский комитет по превенции пыток опубликовал отчёт о визитах, осуществлённых в Грузию 18–29 ноября 2024 года и 21–22 января 2025 года, а также ответ грузинских властей.



Согласно информации, размещённой на сайте Совета Европы, комитет оценил обращение полиции с лицами, находящимися под стражей, а также обеспеченные им правовые гарантии, включая лиц, недавно задержанных в связи с публичными демонстрациями, проходящими в Тбилиси с 29 ноября 2024 года. Согласно пресс-релизу, делегация также изучила условия в нескольких пенитенциарных учреждениях и трёх психиатрических больницах — лечение, условия проживания и правовые гарантии при принудительной госпитализации.



«Абсолютное большинство задержанных, опрошенных до 28 ноября 2024 года и переведённых либо недавно находившихся в полицейском изоляторе, заявили, что полиция обращалась с ними корректно. В то же время в комитет по предотвращению пыток поступило множество жалоб на ненадлежащее обращение при опросе лиц, задержанных в связи с демонстрациями, состоявшимися в Тбилиси 29 ноября 2024 года. У большинства опрошенных, обратившихся за неотложной медицинской помощью, были зафиксированы видимые повреждения, в ряде случаев — тяжёлые. Их показания указывают на чёткий повторяющийся шаблон поведения полиции во время демонстраций: сотрудники в масках и капюшонах, без опознавательных знаков, группами осуществляли задержания, наносили удары кулаками и ногами по различным частям тела и угрожали задержанным. Кроме того, избиения, предположительно, повторялись с участием нескольких полицейских одновременно, в том числе тогда, когда руки задержанных были скованы за спиной. Почти во всех случаях насилие прекращалось после передачи задержанных полицейским без масок.



Комитет вновь подчёркивает свою рекомендацию: власти Грузии должны обеспечить, чтобы при задержании полиция применяла только абсолютно необходимую и соразмерную силу. Комитет подчёркивает, что ни одна форма насилия в отношении лиц, находящихся под контролем полиции, не может быть оправдана. Особо отмечается необходимость срочного обучения методам контроля больших масс людей, а также то, что все сотрудники правоохранительных органов в масках, присутствующие на демонстрациях, должны иметь видимые идентификационные знаки.



Электронная запись всех полицейских допросов также послужила бы защитой от ненадлежащего обращения. Комитет указывает, что в контексте безнаказанности за злоупотребления со стороны полиции и проблем с проведением эффективных расследований вызывает тревогу упразднение Специальной следственной службы и передача её функций прокуратуре. Создание независимого механизма для расследования обвинений в ненадлежащем обращении со стороны правоохранительных органов является многолетней рекомендацией комитета. Упразднение независимого следственного органа вместо его укрепления выглядит шагом в противоположном направлении», — говорится в пресс-релизе.



Что касается посещённых тюрем, комитет отмечает, что в целом система не была переполнена, однако локальная переполненность сохранялась.



«Не зафиксировано прогресса в направлении закрытия полуоткрытых тюрем («зон»). Эти учреждения по-прежнему характеризуются хроническими проблемами: переполненностью, отсутствием надлежащей политики распределения заключённых, насилием между заключёнными, влиянием неформальной иерархии, нехваткой деятельности и крайне малым числом сотрудников. Необходимы решительные шаги по закрытию «зон» и их замене небольшими модульными тюрьмами, ориентированными на реабилитацию и индивидуальные программы, с увеличением численности персонала. Комитет также заявляет, что отсутствие реального прогресса в развитии тюремных режимов является проблемой для властей. Многие «добровольные» пациенты фактически были лишены свободы: они не могли покидать закрытые отделения, часто подвергались принуждению и ограничениям и были лишены правовых гарантий, предусмотренных для случаев принудительной госпитализации. Необходимо принять срочные меры для обеспечения соблюдения правовых гарантий», — говорится в пресс-релизе.



Как отмечают в комитете, в ответ власти Грузии представили информацию о мерах, принятых в рамках реагирования на рекомендации комитета.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





