Журналист Элисо Киладзе не признает вину по предъявленному ей обвинению

Обвинение, разумеется, не признаю. С Отаром Пархцхаладзе не знакома, так же как и с Мишей Чохели, с Георгием Микадзе познакомилась на процессе, дружбу с Давидом Микадзе я признала – Я не намерена отказываться от борьбы! - говорится в письме журналистки Элисо Киладзе, задержанной по так называемому делу «колл-центров», которое она распространила из изолятора.



Как пишет Киладзе, «никакой преступной группы не существовало, и о существовании «колл-центров» в здании она не знала».



«Дело об убийстве Левана Джангвеладзе развалилось. Я уличила их во всех сшитых против обвинениях. Поэтому и понадобилось новое обвинение, причём с моим задержанием, чтобы общество не узнало правду о новых деталях нового дела. Что касается криптовалюты, мной уличён руководитель СГБ Мамука Мдинарадзе - о владении 241 биткоинов в его электронном кошельке.



На этой неделе я намеревалась говорить о деталях самоубийства директора Глданской тюрьмы и сотрудника СГБ Сосо Цакадзе. Что касается обвинения, разумеется, я его не признаю. Мне вменяют разоблачение «колл-центров» Кезерашвили (мол, уничтожает конкурентов).



С Отаром Пархцхаладзе не знакома, так же как и с Мишей Чохели. С Георгием Микадзе познакомилась на процессе, дружбу с Давидом Микадзе уже признала. Никакой преступной группы не существовало, и о существовании «колл-центров» в здании я не знала. О наличии зарегистрированных там компаний узнала впервые. Я не намерена отказываться от борьбы! Даже как-то неловко при правлении «Грузинской мечты» и не отсидеть в тюрьме. Журналистам моего медиа хочу сказать - борьба будет до конца! Семье - выдержки», — говорится в письме Элисо Киладзе, распространённом из пенитенциарного учреждения.





