Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Паата Давитая: «Арест Элисо Киладзе вызывает много вопросов»


18.02.2026   13:35


«Арест Элисо Киладзе вызывает много вопросов», - заявляет Паата Давитая, председатель партии «Европейские демократы».

«Я хотел бы прокомментировать факт ареста журналиста Элисо Киладзе. Информация, распространенная прокуратурой, вызывает вопросы относительно расследования, поскольку объяснения прокуратуры не подкреплены доказательствами, поэтому арест журналиста содержит признаки политической мотивации.

Я надеюсь, что Элисо Киладзе сможет доказать свою правоту, и общественности станет известно, для чего направлено против него уголовное преследование. Мы требуем освобождения Элисо Киладзе, чтобы можно было в полной мере представить доказательства и снять существующие вопросы», — говорит Паата Давитая.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна