Паата Давитая: «Арест Элисо Киладзе вызывает много вопросов»

18.02.2026 13:35





«Арест Элисо Киладзе вызывает много вопросов», - заявляет Паата Давитая, председатель партии «Европейские демократы».



«Я хотел бы прокомментировать факт ареста журналиста Элисо Киладзе. Информация, распространенная прокуратурой, вызывает вопросы относительно расследования, поскольку объяснения прокуратуры не подкреплены доказательствами, поэтому арест журналиста содержит признаки политической мотивации.



Я надеюсь, что Элисо Киладзе сможет доказать свою правоту, и общественности станет известно, для чего направлено против него уголовное преследование. Мы требуем освобождения Элисо Киладзе, чтобы можно было в полной мере представить доказательства и снять существующие вопросы», — говорит Паата Давитая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





