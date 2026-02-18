Кобахидзе: 30% из граждан с видом на жительство составляют граждане России, дальше Индия и Азербайджан, число граждан Украины

«Что касается статистики выдачи видов на жительство, в Грузии вид на жительство выдан 107 307 гражданам 164 стран. Уточню, что одним из оснований пребывания в Грузии является вид на жительство. Что касается статистики непосредственно по видам на жительство, граждане Российской Федерации составляют 29,9% - 32 129 человек. Здесь хочу уточнить, что большая часть из них, бывшие граждане Грузии и лица с грузинской фамилией. Мы изучили статистику пересечения границы и выяснили, что этот показатель составляет примерно 30%. То есть 30% граждан России, находящихся в Грузии в статусе иностранцев, на самом деле являются грузинами. На втором месте - Индия: вид на жительство выдан на 23 930 человек, большинство из них - студенты, обучающиеся в Грузии. На третьем месте - Азербайджан, 6,3%. Здесь также следует предположить, что большинство - азербайджанцы, которые покинули Грузию, получили гражданство Азербайджана и вернулись назад. Что касается Украины, то её доля составляет 5,9% - 6 290 человек, однако дополнительно без вида на жительство, согласно нашим законодательным актам, в Грузии проживает около 25 000 украинцев со статусом беженца. В целом количество украинцев в Грузии составляет около 30 000, из которых 6 290 имеют вид на жительство. Для 25 000 украинцев предоставлена возможность пребывания в Грузии без вида на жительство.



Армения - 4,8%, более 5 000 человек. Здесь, по нашим предположениям, это люди, которые покинули Грузию, получили гражданство Армении и затем вернулись назад. Беларусь - вид на жительство предоставлен 3 738 лицам; Турция - 3,4%, 3 645 человек; Иран — 3,1%, 3 331 гражданин Ирана имеет вид на жительство в Грузии. Судан - 2%. Все это студенты, обучающиеся по медицинскому направлению в Грузии. Китай - 1,9%, более 2 000 граждан. Это в основном рабочая сила, занятая преимущественно в инфраструктурных проектах. Иордания - 1,9%, более 2 000 граждан. Большинство их них студенты медицинского университета. Пакистан - 1,5%, 1 618 человек. Все это студенты медицинского направления, обучающиеся в Грузии. Египет - 1,2%, почти все из них студенты медицинского направления; США - 1%, более 1 000 человек. Это общая статистика, которую мы формируем на основе показателей выдачи видов на жительство. В целом видом на жительство в Грузии пользуются более 107 000 граждан иностранных государств», - заявил Кобахидзе.





