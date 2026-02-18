Кобахидзе: Только от иностранных студентов ежегодно в бюджет поступает 300 млн лари

18.02.2026 14:19





Только от иностранных студентов ежегодно в бюджет поступает 300 млн лари, и за счет иностранных студентовв Грузии создано более 10 000 рабочих мест, - об этом в парламенте Грузии на слушаниях в порядке интерпелляции заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьера, отказываться от этого было бы неправильно с точки зрения экономических интересов страны.



«Что касается того, каково соотношение иностранных граждан, проживающих в Грузии, в зависимости от основания их пребывания и деятельности, в Грузии с видом на жительство с целью учебы находится 35 000 студентов. Дополнительно 2 000 студентов находятся на другой основе, по другому типу вида на жительство в Грузии. Из 37 000 студентов 35 040 имеют разрешение на учебное проживание. Доля вида на жительство с целью учебы в общей структуре составляет 32,65%.



Что касается непосредственно сферы образования, насколько важно для Грузии присутствие иностранных студентов, хочу поделиться экономическими данными - мы уже говорили о том, что вклад иностранных студентов в экономику Грузии составляет 1,2 млрд лари. Соответственно, только благодаря этому ежегодно в наш бюджет поступает 300 млн лари, исключительно из-за присутствия иностранных студентов, что является очень значительным показателем. Мы считаем, что отказываться от этого было бы неправильно с точки зрения экономических интересов страны. Вы помните, что отдельные субъекты, например USAID, ежегодно выделяли нам 100 млрд долларов, которые на самом деле вовсе не способствовали развитию страны, тем более, что они не поступали в бюджет. Только от иностранных студентов ежегодно в бюджет поступает 300 млн лари, и благодаря иностранным студентам в Грузии создано более 10 000 рабочих мест. Соответственно, мы считаем, что здесь нет ни необходимости, ни целесообразности пересмотра», - заявил премьер.





