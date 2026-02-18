Кобахидзе: С точки зрения рождаемости тенденция очень тяжелая

С точки зрения рождаемости тенденция очень тяжёлая, однако это характерно не только для Грузии - везде, где либеральная идеология распространялась интенсивно, есть проблемы, - об этом с парламентской трибуны заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе на пленарном заседании оценил демографическую ситуацию в стране как «один из важнейших вызовов».



По словам премьера, в части рождаемости наблюдается отрицательный показатель, когда уровень смертности превышает уровень рождаемости. По его информации, ситуация постоянно ухудшается и с точки зрения соотношения браков и разводов.



Кобахидзе сегодня особо подчеркнул, что снижение рождаемости не имеет социальной причины. Как он отметил в этом контексте, международная практика подтверждает, что чем выше уровень благосостояния страны, тем тяжелее становятся демографические тенденции.



«У нас практически по всем направлениям наблюдается положительная динамика. В первую очередь это касается экономических показателей. На первый взгляд можно предположить, что если экономика быстро растёт, это должно напрямую отражаться на улучшении демографических показателей, однако, к сожалению, это не так, и это подтверждает международная практика. Как правило, происходит обратное - когда уровень благосостояния повышается, это приводит к ухудшению демографических тенденций. Если обратиться к международной практике и посмотреть на карту, где самые лучшие демографические показатели, то это именно экономически менее развитые страны. Если посмотреть, на каких континентах население растёт быстрее всего, то лидируют Африка и Азия, где уровень экономического благосостояния самый низкий, а самая тяжёлая статистика у Европы. Это единственный континент, где население ежегодно сокращается. При этом Европа отличается более высоким уровнем благосостояния по сравнению с другими континентами.



К сожалению, реальность такова, что чем выше уровень благосостояния страны, тем тяжелее становятся демографические тенденции. Исходя из этого, мы не можем рассчитывать лишь на рост экономики и необходимо думать о конкретных мерах, которые будут способствовать улучшению демографических показателей.



Есть интересная деталь, которая указывает на то, что снижение рождаемости не имеет социальной причины, так в 90-е годы, когда после распада системы нашей стране было труднее всего, коэффициент рождаемости был значительно выше, чем сегодня. Всё это в меньшей степени имеет социальную причину. Также интересен факт, что с 2014 года показатель рождаемости третьего и четвёртого ребёнка увеличился и стабильно сохраняется на высоком уровне.



Резко и драматически сокращается показатель рождаемости первого и второго ребёнка. Это указывает на то, что у нас есть серьёзный мировоззренческий вызов, которому необходимо противостоять в позитивном смысле. Необходимо изменить мировоззрение людей. Снизился интерес к браку, что показывает статистика соотношения браков и разводов. Это напрямую отражается на статистике рождения первого и второго ребёнка.



Тенденция очень тяжёлая, однако она характерна не только для Грузии. Везде, где либеральная идеология распространялась интенсивно, существуют проблемы. Вы помните так называемую гендерную политику, ЛГБТ-пропаганду и так далее. Этому как раз противопоставлен закон, принятый парламентом Грузии, в отношении которого прозвучала критика как со стороны радикальной оппозиции, так и их иностранных сторонников.



В действительности, нам необходимо принять серьёзные меры для того, чтобы изменить мировоззрение общества. Мы должны позаботиться о повышении патриотического духа общества и в целом о формировании такого сознания, которое будет способствовать развитию демографических процессов в позитивном направлении», - заявил Кобахидзе.





