Кобахидзе: По итогам первичного анализа выявлено, что 8% из числа получателей социальной помощи являются обеспеченными людьми
18.02.2026 15:08
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте в порядке интерпелляции, акцентировал внимание на системе социальной помощи и заявил, что база получателей социальной помощи нуждается в пересмотре и обновлении.
Кобахидзе отметил, что в период пандемии COVID количество получателей социальной помощи резко возросло, при этом у 8% среди получателей показатель не просто выше уровня бедности, а они являются обеспеченными людьми.
Именно поэтому, по словам Кобахидзе, данный вопрос обозначен как один из приоритетов правительства.
«База получателей социальной помощи нуждается в пересмотре, исходя из того, что действовал своего рода мораторий. Во время COVID в 2020 году количество получателей социальной помощи увеличилось. С тех пор фактически действовал своего рода мораторий на пересмотр базы. Реально база подлежит пересмотру - число получателей социальной помощи не может расти в условиях, когда уровень бедности сокращён вдвое.
Мы провели своего рода первичный анализ и выявили, что среди получателей социальной помощи около 8 процентов составляют лица, которые являются обеспеченными людьми. Не просто имеют показатель выше уровня бедности - из этих 700–800 тысяч примерно 8% являются обеспеченными. Разумеется, база получателей социальной помощи нуждается в пересмотре, чего по существу не происходило с 2020 года. Естественно, это также является одним из приоритетов и задач правительства», — заявил Ираклий Кобахидзе.
