Деканоиидзе: ЕС распространил рабочий документ, в котором в числе условий переговоров с Россией указан вывод российских войск с оккупированных территорий Грузии

18.02.2026 15:09





Евросоюз распространил рабочий документ, в котором в числе условий переговоров с Россией указан вывод российских войск с оккупированных территорий Грузии, - об этом в социальной сети пишет оппозиционный политик Хатия Деканоидзе.



По её словам, это очень важное подтверждение того, что друзья Грузии помнят о ней.



«Евросоюз под руководством Кая Каллас распространил рабочий документ, в котором в числе условий переговоров с Россией указан вывод российских войск с оккупированных территорий Грузии. Это очень важное подтверждение того, что друзья Грузии о нас помнят. Надеюсь, что об этом будет разговор», - пишет Деканоидзе.



Напомним, что по информации Радио Свобода, был получен документ, который верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас распространила среди государств-членов ЕС. В документе перечислены уступки, на которые Россия должна пойти в рамках дипломатических переговоров с Украиной при посредничестве Соединённых Штатов. Требования включают сокращение численности российских войск и их вывод из соседних стран, выплату репараций и необходимость демократизации общества.



По информации «Радио Свобода», один из ультиматумов предусматривает отсутствие ядерного оружия в Беларуси и «запрет на военное присутствие и размещение России в Беларуси, Украине, Республике Молдова, Грузии и Армении».



«Радио Свобода» пишет, что российские войска на протяжении десятилетий размещены в контролируемых Россией сепаратистских регионах, таких как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, а также на базах в Армении и Беларуси.





