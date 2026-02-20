SCJ: предлагаемые изменения в УК – ещё один серьёзный шаг к авторитарному повороту

20.02.2026 17:24





«Предлагаемые изменения в Уголовный кодекс являются ещё одним серьёзным шагом к авторитарному повороту со стороны «Грузинской мечты», который прямо нарушает Конституцию Грузии и международное право в области прав человека и значительно напоминает законодательство других авторитарных государств региона», говорится в заявлении Центра социальной справедливости (SCJ) о поправках в закон Грузии «О грантах» и Уголовный кодекс, в частности о назначении наказания за непризнание правительства «Грузинской мечты».



«Законодательный путь, избранный «Грузинской мечтой», ясно указывает на желание злоупотребления и политизации уголовного законодательства и создаёт высокий риск произвольного наказания лиц с отличающимися политическими взглядами.



Подобные размытые «антиэкстремистские» нормы в других странах уже стали инструментом ограничения политического пространства. Представленный проект создаёт опасность того, что уголовное право в Грузии будет использоваться не для защиты прав, а как инструмент политического контроля».



О том, что непризнание конституционных органов становится уголовным преступлением и будет караться лишением свободы сроком до трёх лет, стало известно 16 февраля на заседании юридического комитета парламента, где во втором чтении рассматривались изменения в законы «о грантах» и «о политических партиях».



Источник: SOVA

