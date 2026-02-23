Портал для получения разрешения на работу начнет действовать с 1 марта

23.02.2026 19:10









Детали. О дате начала полноценной работы портала



Цитата. «Разрешения на «право трудовой деятельности» для иностранцев выдает Государственное агентство содействия занятости. Процесс выдачи разрешения на трудовую деятельность полностью электронный, и регистрационный портал будет доступен с 1 марта. Получение разрешения является платным, а стоимость зависит от срока обслуживания».



При этом самозанятым из-за этого переживать не стоит. В том же заявлении отмечено, что в отношении иностранцев, которые уже работают в Грузии в качестве самозанятых, закон начнет действовать с 1 мая. Портал для получения разрешения на работу начнет действовать с 1 марта. В тот же день, что и новый закон, обязывающий иностранцев получать такое разрешение.Детали. О дате начала полноценной работы портала https://labourmigration.moh.gov.ge/ сказано в заявлении министерства здравоохранения, беженцев, социальной защиты и труда.Цитата. «Разрешения на «право трудовой деятельности» для иностранцев выдает Государственное агентство содействия занятости. Процесс выдачи разрешения на трудовую деятельность полностью электронный, и регистрационный портал будет доступен с 1 марта. Получение разрешения является платным, а стоимость зависит от срока обслуживания».При этом самозанятым из-за этого переживать не стоит. В том же заявлении отмечено, что в отношении иностранцев, которые уже работают в Грузии в качестве самозанятых, закон начнет действовать с 1 мая.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





