Портал для получения разрешения на работу начнет действовать с 1 марта
23.02.2026 19:10
Портал для получения разрешения на работу начнет действовать с 1 марта. В тот же день, что и новый закон, обязывающий иностранцев получать такое разрешение.
Детали. О дате начала полноценной работы портала https://labourmigration.moh.gov.ge/ сказано в заявлении министерства здравоохранения, беженцев, социальной защиты и труда.
Цитата. «Разрешения на «право трудовой деятельности» для иностранцев выдает Государственное агентство содействия занятости. Процесс выдачи разрешения на трудовую деятельность полностью электронный, и регистрационный портал будет доступен с 1 марта. Получение разрешения является платным, а стоимость зависит от срока обслуживания».
При этом самозанятым из-за этого переживать не стоит. В том же заявлении отмечено, что в отношении иностранцев, которые уже работают в Грузии в качестве самозанятых, закон начнет действовать с 1 мая.
