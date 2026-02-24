Папуашвили: Российско-украинская война по своей продолжительности превзошла Великую отечестенную

24.02.2026 10:39





Сегодня исполнилось четыре года со дня начала российско-украинской войны. По своей продолжительности эта война уже превзошла Великую Отечественную, а по масштабам разрушений и человеческой боли ничем от неё не отличается, - пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Папуашвили, как говорит президент Соединённых Штатов Америки, это война, которая никогда не должна была начаться.



«Сегодня исполнилось четыре года со дня начала российско-украинской войны. По своей продолжительности эта война уже превзошла Великую Отечественную, а по разрушениям и человеческой боли ничем от неё не отличается. Линия фронта вновь проходит там же, где и 80 лет назад, и Грузия так же ощущает её тяжесть, как и тогда, в 40-е годы прошлого века. Действительно, как сегодня говорит президент США, это война, которая никогда не должна была начаться. Однако и сегодня мы видим силы, которым необходимо и выгодно продолжение этой войны.



Когда сталкиваются интересы великих держав, самую тяжёлую цену платит та страна и тот народ, чья земля превращается в поле боя. Эта война должна завершиться как можно скорее. Должен воцариться мир. Украинское государство должно сохраниться. Новая архитектура безопасности обязательно должна основываться на принципе уважения суверенитета и национальной идентичности.



Именно такое видение и такой дух были у Грузии с первого дня начала войны. В крайне сложной обстановке мы проводили политику мира, тогда как желающие войны, посредством внешнего давления и внутренних провокаций, пытались втянуть Грузию в огненное кольцо войны. Однако мы твёрдо отстояли свои национальные интересы четыре года назад и твёрдо защищаем их сегодня.



Сегодня, когда наш регион вновь стоит перед угрозой новых противостояний, для Грузии стойкость, единство и защита суверенного выбора - это не только политическая, но и историческая необходимость. К сожалению, война по-прежнему рядом и вновь угрожает тысячами жизней. До сих пор не удаётся найти формулу мира. Мы молимся о мире и за украинский народ. Желаем ему стойкости и достижения прочного мира», - пишет Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





